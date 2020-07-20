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Арабские шейхи запустили к Марсу свой первый аппарат

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© Twitter

© Twitter

Японская ракета-носитель H-IIA отправила к Марсу космический зонд «Аль-Амаль», созданный в Объединенных Арабских Эмиратах. Запуск был проведен точно в запланированное время с космодрома Танэгасима в Японии. Трансляцию вели в социальных сетях.

Изначально первый арабский космический аппарат, направленный к Марсу, планировали запустить 15 июля. Но из-за плохой погоды в районе японских островов старт несколько раз откладывали.

«Аль-Амаль», что в переводе на русский означает «Надежда» — первая арабская «марсианская миссия». Зонд сконструировали и собрали в ОАЭ совместно с американскими университетами. Он достигнет цели в 2021 году к юбилейной дате — 50-летию основания государства.

«Надежда» останется на орбите Красной планеты один марсианский год, равный 687 земным дням. На ее борту — две солнечные батареи, многоканальная камера с высоким разрешением, инфракрасный и ультрафиолетовый спектрометры. Задача аппарата — наблюдения за климатом и атмосферой Марса, изучение погодных циклов, в особенности — пыльных бурь. Собранный материал позволит раскрыть новые тайны, надеются ученые.

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