ОАЭ готовы к запуску своего первого зонда к Марсу

Объединенные Арабские Эмираты готовятся к запуску исторической миссии на Марс под названием «Надежда» («Hope»). Орбитальный аппарат отправится с японского космодрома Танегасима в воскресенье, 19 июля, в 00: 58 по московскому времени.

Аппарат «Надежда», является первой межпланетной миссией арабского мира. Он включит ОАЭ в эксклюзивную группу стран, которые запускали космические аппараты на орбиту Марса, включающую США, Индию и Россию, а также Европейское космическое агентство.

Сутки отделяют нас от следующей возможности запустить зонд на Красную планету, если Бог даст. ОАЭ на Марс!, — написал в своем твиттере генеральный директор Космического агентства ОАЭ доктор Мохаммед Алахбаби.

Запуск, первоначально запланированный на среду, был отложен из-за грозы, облачности и нестабильных погодных условий. Сегодня, 18 июля, Центр управления космическими полетами имени Мохаммеда бен Рашида в Дубае заявил, что есть небольшая вероятность дальнейшей отсрочки запуска в зависимости от погоды.

Пока что запуск аппарата запланирован на воскресенье, но итоговое решение будет принято за пару часов до предполагаемого старта. Главная миссия «Надежды» состоит в том, чтобы достичь Марса в феврале 2021 года, когда ОАЭ отпразднует 50-летие со дня своего образования.

Миссия «Надежда» станет важным шагом для экономики государства, говорят эксперты. Изучение Марса также имеет большое значение для ряда других стран, включая Китай и США, которые вскоре начнут свои собственные миссии на Красной планете.



Американское агентство NASA, например, готовится запустить свой марсоход Mars 2020 Perseverance уже в этом году. Первоначально запуск был запланирован в промежуток между 20 июля и 11 августа 2020 года, однако недавно руководители миссии заявили, что миссия могут перенести на следующий год из-за пандемии коронавируса.