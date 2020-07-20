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Воздух с Атлантики вновь принесет в Россию похолодание

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© vk.com/Александр Медушев

© vk.com/Александр Медушев

Грядущая неделя вновь принесет похолодание, причиной которого являются воздушные массы с Северной Атлантики. На западе европейской территории России они вызовут понижение температуры на десять градусов уже к среде. Об этом заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Так, в Карелии в понедельник будет 23−28, а в среду — не выше 20. В Вологодской и Новгородской областях температура за этот же период снизится с 21−26 до 17−20.

«Сильнее всего похолодает в Калининградской области. Там сейчас 25−30, а в среду будет 17−18 — на десять градусов ниже. Все это относится к Тверской области, к Смоленской и к Московской. Такой резкий перепад коснется западной части Европейской России», — цитирует слова Вильфанда РИА Новости.

Синоптик отметил, что в Москве и Подмосковье в первые дни следующей недели погода будет довольно привычной для этого времени года. Ночные температуры составят 13−15 градусов, дневные — около 20−23. Затем похолодает еще на 1−2 градуса.

Не так контрастно изменится погода в Ярославской, Ивановской, Владимирской, Рязанской областях. Здесь похолодание не будет столь резким — ожидается 20−25 градусов. К середине недели постепенно спадет жара в Приволжском федеральном округе — до 27−28 градусов.

Сохранится аномально жаркая погода на Урале, Но температура станет уменьшаться.

«Все-таки будет не шесть градусов выше нормы, и не почти сорок, как было в Свердловской, Челябинской областях. Сейчас будет 23−28, выше нормы на пару градусов», — отметил Вильфанд.

Однако такое «похолодание» не снизит угрозу лесных пожаров, подчеркнул он. Тем временем на юг Западной Сибири вновь вернется жаркая погода — на Алтае будет около 30−35 градусов, в Новосибирской, Кемеровской и Омской областях — до 33 градусов.

«Но это только в понедельник-вторник, а уже в среду — снижение на пять градусов», — успокоил метеоролог.

Сохранится жара в Краснодарском крае. В Сочи — 36−37 градусов. Отдыхающим лучше вместо пляжа посетить в эти дни местные парки.

«Надо остерегаться, потому что это опасное явление — можно с легкостью получить тепловой удар», — цитирует слова Вильфанда ТАСС.

Однако после жары придут сильные дожди, добавил он. Грозы, град и сильный ветер ожидаются по всему краю. А в Крыму обильные осадки начнутся раньше — уже 20 и 21 июля, добавил Вильфанд.

Недавно аномально высокие температуры в Сибири всерьез напугали ученых. Они считают, что это — прямое следствие глобального потепления.

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