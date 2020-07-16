Сибирская «волна жары» напугала ученых

За период с января по июнь нынешнего года температура в Сибири была более чем на пять градусов выше средних значений. 20 июня в самом холодном городе мира — Верхоянске — зафиксирован абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений — 38 °C. Человечество никогда еще не сталкивалось с такими показаниями термометров к северу от полярного круга. Рекордная «волна сибирской жары» была бы практически невозможной без антропогенного изменения климата, считают ученые.

Группа климатологов, включая ученых Института океанологии имени Ширшова РАН, уверена, что без вмешательства человека подобные «рекорды» могут происходить раз в 80 тысяч лет и даже реже. Они считают такое событие «почти невозможным» без нагрева планеты в результате выброса парниковых газов.

Чтобы оценить влияние изменения климата на вероятность аномальных повышений температуры, ученые использовали обширные базы компьютерного моделирования. Они сравнили нынешний климат (1 °C глобального потепления), с потенциальными условиями отсутствия человека.

Изменение климата увеличило шансы на продолжительную жару как минимум в 600 раз. Это — один из самых впечатляющих результатов любого исследования, проведенного до настоящего времени.

По словам ученых, даже в нынешнем климате длительная жара все еще маловероятна. Можно ожидать, что столь экстремальные условия будут возникать реже, чем раз в 130 лет. Но без быстрого сокращения выбросов парниковых газов они могут стать более частыми уже к концу столетия. В пресс-релизе этот вывод оценивается как «однозначное свидетельство воздействия изменения климата на планету».

Температурные аномалии в Арктике весной-летом 2020 года.

Жара в Сибири вызвала сильные пожары. В конце июня горело примерно 1,15 миллиона гектаров. Это обернулось выбросом в атмосферу около 56 миллионов тонн углекислого газа — больше, чем ежегодные выбросы в некоторых промышленно развитых странах, таких как Швейцария и Норвегия. Аномальные температуры ускорили таяние вечной мерзлоты, что влечет за собой опасность разрушения критически важной инфраструктуры в Арктике. Парниковые газы, выделяемые в результате пожаров и таяния вечной мерзлоты, а также снижение отражательной способности планеты от потери снега и льда еще больше нагреют Землю. Жара также вызвала рост популяции тутового шелкопряда, личинки которого губят хвойные деревья.

«Это исследование показывает, что мы столкнулись не только с чрезвычайно редкой величиной температуры, но и с крайне необычными погодными условия, которые ее вызвали. Мы продолжаем изучать, как лесные пожары, которые уничтожают тысячи гектаров леса, могут повлиять на климат, поскольку пламя выбрасывает в атмосферу дым и пепел», — сказала профессор Ольга Золина из Института океанологии имени Ширшова в Москве.

По словам доктора Фридерике Отто, исполняющего обязанности директора Оксфордского института экологических изменений, исследование еще раз показывает, насколько сильно тепловые волны зависят от изменения климата. Учитывая, что они являются самыми смертоносными экстремальными погодными явлениями в большинстве стран мира, к ним следует относиться очень серьезно.



«По мере того, как выбросы продолжают расти, мы обязаны думать о том, как приспособиться к экстремальной жаре во всем мире. Даже в Арктике, что казалось бессмысленным не так давно», — сказал он.

Хорошо известно, что Арктика нагревается в два раза быстрее, чем остальная часть планеты. По оценкам ученых, с 1850 года температура в ней выросла на 2 °C, в то время как в остальном мире — всего на градус. Глядя на геологические данные, ясно, что такого количества углекислого газа в атмосфере Земли не было в течение пяти миллионов лет. Поэтому никто сейчас просто не знает, чего ожидать в будущем. Мы внезапно оказались на неизведанной территории.