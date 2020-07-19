Минск опроверг слухи о госпитализации Лукашенко

Слухи в Telegram-каналах о госпитализации президента Белоруссии Александра Лукашенко из-за гипертонического криза не соответствуют действительности. Об этом заявила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Традиционное — не дождетесь», — цитирует ее слова РИА Новости.

Информация об ухудшении состояния Лукашенко после встречи в Минске с премьер-министром России Михаилом Мишустиным стала одной из самых обсуждаемых тем в Сети вечером 19 июля. Беседа с главой российского правительства состоялась двумя днями ранее.

17 июля белорусский президент также встречался с премьер-министрами Казахстана и Киргизии. Главы кабинетов министров собрались в Минске на заседание Евразийского межправительственного совета.

Белоруссия ждет президентских выборов. Голосование назначено на 9 августа. Из-за отказа в регистрации двум оппозиционным кандидатам в стране начались стихийные акции протеста. Силовики уже заявили о готовности «предотвратить» любые беспорядки. Лукашенко баллотируется в шестой раз.