Врачи скорой в Коломне отказалась госпитализировать мужчину с эпилепсией

В Коломне медики скорой отказались госпитализировать 43-летнего мужчину с эпилептическим приступом, вместо этого посоветовав ему полоскать рот петрушкой.

Как сообщает Mash, в течение четырех часов Михаилу Тимохину два раза вызывали скорую, поскольку он задыхался, терял сознание и «синел» на глазах.

Во время судорог Тимохин настолько сильно прикусил язык, что из-за отека началась асфиксия.

По информации паблика, в первый раз эпилептический приступ случился с Михаилом, когда он ехал на машине на работу. Прохожие вызвали скорую, однако медики эпилепсию не выявили.

Когда приступ повторился, его семья снова вызвала медпомощь. На этот раз фельдшеры лишь дали один совет: полоскать рот петрушкой и укропом.

Родственники Тимохина уже написали жалобу в Минздрав.





Ранее сообщалось, что скорая отказалась госпитализировать пенсионерку с переломом ребер.

«Ридус» также писал о том, что в московском районе Митино врачи скорой помощи отказались госпитализировать молодую женщину с почечной коликой. Они осмотрели ее, сделали укол и сказали, что возят сейчас якобы только людей с инфарктом, инсультом и чем-то очень серьезным.

