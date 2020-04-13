Скорая отказалась госпитализировать пенсионерку с переломом ребер

По факту смерти 93-летней москвички правоохранительные органы проводят проверку.

Как стало известно РЕН ТВ, 28 марта женщина упала в своей квартире на Спиридоновке и сломала ребра.

Ее дочери, приехавшей навестить свою мать, пришлось вызывать спасателей МЧС, чтобы попасть в квартиру.

Вызванная на место бригада скорой помощи осмотрела женщину, но госпитализировать ее отказалась. Несмотря на то, что скорую потом вызывали несколько раз, в больницу пенсионерку привезли только 6 апреля, когда ей совсем стало плохо.

Однако попытки врачей спасти женщине жизнь оказались тщетными, она умерла три дня спустя, сообщает телеканал.

Ранее «Ридус» писал о том, что в московском районе Митино врачи скорой помощи отказались госпитализировать молодую женщину с почечной коликой. Они осмотрели ее, сделали укол и сказали, что возят сейчас якобы только людей с инфарктом, инсультом и чем-то очень серьезным.