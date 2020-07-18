Фильм «Хроники текущих фальсификаций» назван исключительно пропагандистским

Эксперты продолжают обсуждать фильм «Хроники текущих фальсификаций», созданный движением «Наблюдатели Петербурга». Картина рассказывает о подтасовках голосов избирателей во время общероссийского голосования по конституционным поправкам.

Политолог Павел Данилин считает, что данный фильм основан на «голословных» и «бездоказательных» обвинениях.

«Картина начинается с того, что нам представляют одного из главных фальсификаторов — провокатора Давида Френкеля. Сегодня после того, как стала известна его переписка с коллегами, все знают, что Френкель специально готовил провокацию на избирательном участке. И вот такой персонаж, место которому в фильме „Изображая жертву“, открывает фильм о фальсификациях. На мой взгляд, это целиком и полностью характеризует как качество фильма, так и его очередную пропагандистскую направленность», — утверждает Данилин.

Но особенно поражает попытка подвергнуть голосование критике за то, что ЦИК организовал выездные участки. Во-первых, это общемировая практика — США, Британия и другие страны прибегают к такой мере, чтобы обеспечить удобство голосующим. Во-вторых, в условиях пандемии критиковать ЦИК за снижение рисков, угрожающих здоровью голосующих, за расширение возможностей голосования — по меньшей мере безнравственно, — добавил эксперт.

Директор юридического института Югорского государственного университета Станислав Розенко отметил в интервью «Ридусу», что в фильме не приводится ни одного конкретного факта нарушения.



«Много интервью с описанием событий, но в настоящее время телефоны позволяют фиксировать события в реальном времени. Почему оперативная съемка с места нарушений в фильме отсутствует?» — вопрошает наш собеседник.

«Цель фильма — опровергнуть обоснованность и достоверность общероссийского голосования в Санкт-Петербурге. При этом по отдельным деталям к авторам возникают вопросы. Например, применительно к журналисту, которому повредили руку. Очень урезана запись событий. Много эмоциональных оценок, которые бездоказательны. Много микросюжетов, объединенных сценарным замыслом, но полная картина голосования в Санкт-Петербурге не отражена. Дается точка зрения немногочисленной группы людей с крайне субъективными оценками. Предоставлен обширный перечень манипулятивных приемов подачи информации», — заключил эксперт.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.