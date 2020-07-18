Митинг в Хабаровске собрал на 30% меньше людей, чем в прошлые выходные

На очередной несанкционированный митинг в Хабаровске, который проходил в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, вышли около 10 тысяч человек, что на 30% меньше, чем в прошлые выходные. Об этом сообщает пресс-служба мэрии города.

Участники протестной акции вновь прошлись по центральным улицам города, требую освободить Фургала. Мероприятие прошло спокойно. Полицейские в происходящее не вмешивались. Они лишь раздавали людям медицинские маски, поскольку ситуация с коронавирусом в Хабаровском края остается весьма напряженной. В ходе митинга не было ни одного задержания.



"Из-за лояльного отношения полиции и ответственного поведения митингующих, обстановка на площади имени Ленина была подстать тем добрым песням для детей, которые звучали из динамиков, установленных перед центральным входом в дом правительства Хабаровского края. После прохождения по городу на площадь Ленина уже вернулись около 300 человек", - говорится на сайте мэрии.

Правительство края просит хабаровчан воздержаться от посещения мероприятий с большим скоплением людей, неукоснительно соблюдать санитарные правила.



Напомним, что губернатор региона Сергей Фургал был арестован по обвинению в организации серии заказных убийств.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Наталья Сандалова, мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого окружением Фургала, 15 лет писала письма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели ее сына.