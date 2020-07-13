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Мать бизнесмена, убитого людьми Фургала, 15 лет писала Жириновскому письма

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Сергей Фургал © Следственный комитет РФ/ТАСС

Сергей Фургал © Следственный комитет РФ/ТАСС

Наталья Сандалова, мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого окружением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, 15 лет писала письма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели ее сына.

В одном из таких писем женщина рассказала интересные подробности хода уголовного дела. Оказывается, непосредственный убийца Сандалова Владимир Журавлев успешно скрывался от следствия на протяжении четырех лет, а в 2008 году сам явился в прокуратуру с повинной и двумя адвокатами. Журавлев тогда заявил, что ничего конкретного он якобы не помнит, орудие убийства нашел случайно, а во время выстрела «у него подкосилась нога», сообщает Telegram-канал «НЕШПОРТ».

В 2009 году суд признал Журавлева виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Через год Владимир Журавлев освободился по УДО.

В 2008 году Сергей Фургал был депутатом Госдумы, и в итоговых материалах дела его фамилия не фигурировала.

Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву. Органы следствия намерены просить суд о его заключении под стражу.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Телефон Фургала во время убийства Сандалова прослушивался сотрудниками правоохранительных органов. Было установлено, что в день, когда был застрелен предприниматель, Владимир Журавлев звонил Сергею Фургалу.

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