Фильм «Хроники текущих фальсификаций» назван нарезкой сомнительных эпизодов

Эксперт Агентства политических и экономических коммуникаций Алексей Громкий раскритиковал выложенный в Сети фильм «Хроники текущих фальсификаций» о подтасовках голосов избирателей во время голосования по конституционным поправкам. Фильм был создан движением «Наблюдатели Петербурга».

«Данная картина — это элемент кампании по дискредитации прошедшего голосования и его итогов. И наличие подобного рода продуктов от, пусть и неформальных, но всё же объединений наблюдателей, ставит „Голос“, „Наблюдателей Петербурга“ и прочие подобные движения перед выбором — являются ли его участники действительно независимыми наблюдателями (признаков профессионального наблюдения они демонстрируют всё меньше и меньше) или же они — политическая сила с заранее определенной негативной позицией к российской государственности, борющаяся за власть в стране. Оговорюсь, во втором выборе ничего зазорного нет — это политический процесс. Однако нужно определиться и публично продекларировать свою позицию, а не рядиться в независимых наблюдателей. Любые манипуляции будут вскрыты рано или поздно», — заявил Громкий в интервью «Ридусу»



Похожее мнение высказал член Общественной палаты Ивановской области, политический консультант Дмитрий Тихов:

Столкнулся в Сети с очередным видеороликом от бессменных провокаторов и распространителей откровенных фейков. Было бы смешно, если бы не было так грустно. Уже не удивляет ни формат, ни состав контента. Всё как всегда — хаотичная нарезка непонятно откуда взятых эпизодов, глубокомысленные комментарии никому не известных «выдающихся экспертов» по принципу «всем всё и так понятно» и апофеоз — далеко идущие выводы об отсутствии демократии, нарушении прав и кровавом режиме.

Тихов отметил, что даже если какой-то эпизод фильма и соответствует действительности, то по одному нарушению делать вывод о тотальных фальсификациях ни в коем разе нельзя.

«Разве на многомиллионный Петербург порядка пяти сомнительных случаев — это массово? И почему это всплывает только сейчас — в период, когда общественность уже единодушно высказалась по итогам общероссийского голосования и результатам масштабного общественного наблюдения за ним? Интересно в этой связи лишь одно — чем были заняты эти организации пару недель назад? Занимались разработкой подобных сценариев? Искали „экспертов“? Ждали финансирования?» — вопрошает общественник.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.