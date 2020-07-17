«Спасибо Трампу за то, что он есть»: как Россия защищает себя от кибератак

Президент США Дональд Трамп признался, что лично санкционировал в 2018 году кибератаку против российского агенства интернет-исследований, которое якобы манипулировало мнением американцев во время последних президентских выборов. По словам Трампа, атака была частью более широких мер по противодействию Москве.

В июле 2020 года Трамп подписал секретный указ, наделяющий Центральное разведывательное управление США беспрецедентными правами. Президент разрешил ЦРУ осуществлять киберудары в отношении России и других стран, не спрашивая на это разрешения Белого дома, а еще избавил разведывательное управление от необходимости собирать доказательства легитимности мишеней и расширил спектр агрессивных методов, которые могут быть задействованы при операциях. Теперь среди целей значатся объекты критической инфраструктуры, от нефтехимических производств до банковской отрасли.

Спецслужбы США довольно давно предпринимают попытки взломать энергетическую систему России. И если раньше они это делали, чтобы получить информацию, то сейчас дела обстоят куда хуже. Современные вирусные программы не только могут собирать те или иные сведения о работе инфраструктуры, но и отключить какие-то элементы. Стоит внедрить такую программу в энергосистему России, и наша страна может оказаться без электроснабжения. Так, например, было в Венесуэле, когда без света осталось 80% территории государства. По словам министра информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, причиной масштабного сбоя стала кибератака с территории США на автоматическую систему контроля ГЭС «Гури».

«Кибератаки со стороны стран Запада — уже не просто угрозы, произнесенные ради красного словца, а реальность. Кстати, я рад, что президентом США является Дональд Трамп. Спасибо ему за то, что он есть. Американский глава государства зачастую высказывается настолько откровенно, что многие планы и методы американских спецслужб становятся достоянием широкой общественности. Поэтому мы отчетливо можем понимать, что никаких иллюзий в отношении США питать ни в коем разе нельзя», — прокомментировал ситуацию заместитель председателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

В апреле 2019 года Госдумой РФ был принят законопроект «о суверенном Рунете». В данном законе прописаны меры защиты от возможных кибератак.

Когда принимался закон, многие его критиковали, утверждая, что покушения на стабильность российского сегмента Сети невозможны. И тут как раз случилась атака, в которой признался Трамп. Поэтому не должно быть иллюзий. В указе Трампа прямо говорится об осуществлении диверсий, наносящих материальный и физический ущерб. Ситуация выходит на совершенно новый уровень противостояния. Америка окончательно развязала себе руки, и мы должны усилить свою работу по защите наших информационных границ, — отметил Малькевич.

«Уже сейчас проводятся учения по целостности, устойчивости функционирования и безопасности интернета, а также различных сегментов сетей связи общего пользования к негативным внешним воздействиям. Учения носят исследовательский характер и не производятся в рисковые периоды, когда велика нагрузка на трафик. В частности, их решили перенести во время режима повышенной готовности во время пандемии», — добавил эксперт.

Кроме того, закон «о суверенном Рунете» предполагает появление в России собственных корневых серверов. По сути, речь идет о создании резервной работоспособной инфраструктуры, которая обеспечит доступность внутрироссийских интернет-ресурсов в том случае, если Запад решит отключить нашу страну от международных корневых серверов, расположенных в США, Австралии, Бразилии, странах Европы, Японии и на острове Маврикий.



Схема расположения корневых серверов. На территории России, как видно на карте, таких серверов нет

«Если Россию отключат от зарубежных корневых серверов, то это приведет к тому, что перестанут функционировать порталы госуслуг, интернет-магазины, сайты налоговой, Росреестра, электронные СМИ и банковская система. Интернет настолько внедрен в социальную сферу общества, настолько влияет на промышленный потенциал государства и на различные экономические связи, что власть просто не может себе позволить, чтобы интернет оставался без надлежащего контроля», — высказался ранее заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов.

