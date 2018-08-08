Что станет с Рунетом, если не сделать его устойчивым

Пять министерств и ведомств поддержали законопроект об устойчивости Рунета. Представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, ФСО и Федеральной службы по техническому и экспертному контролю пришли к выводу, что такой законопроект стране нужен, особенно на фоне принятой недавно киберстратегии США, где Россия отнесена к государствам, которые нужно наказать за мнимые кибератаки.

Напомним, что проект закона о суверенитете российского сегмента Сети был внесен на рассмотрение Госдумы 14 декабря прошлого года. Цель данного законопроекта — защитить отечественный интернет от возможных кибератак и прочих агрессивных действий из-за рубежа. Авторами документа выступили сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат нижней палаты Андрей Луговой.

«Интернет настолько внедрен в социальную сферу общества, настолько влияет на промышленный потенциал государства и на различные экономические связи, что власть просто не может себе позволить, чтобы интернет оставался без надлежащего контроля», — высказался заместитель главы Минкомсвязи Олег Иванов в ходе заседания Комитета по информполитике, информтехнологиям и связи Госдумы.

Если США вдруг решат перейти от слов к делу и наказать Россию, отключив ее от зарубежных корневых серверов, то это приведет к тому, что граждане и предприятия РФ лишатся доступа не только к иностранным, но и к внутрироссийским ресурсам. Перестанут функционировать порталы госуслуг, интернет-магазины, сайты налоговой, Росреестра, электронные СМИ и банковская система.

Согласно киберстратегии США, Америка оставляет за собой право принимать любые меры воздействия по отношению к тем, кто, по их мнению, представляет угрозу национальной кибербезопасности. На мой взгляд, это недвусмысленная угроза. Поэтому нам нужен свой корневой сервер, — заявил в интервью «Ридусу» руководитель «Экспертного центра электронного государства» Павел Хилов.

Он отметил, что реализация законопроекта, конечно, потребует определенных финансовых вливаний, но соответствующие расходы уже предусмотрены в национальном проекте «Цифровая экономика».

«Как это будет выглядеть технически, станет известно после проведения всесторонних исследований: что нужно делать, как делать, какие технические требования должны быть к оборудованию», — заключил эксперт.

Схема расположения корневых серверов. На территории России, как видно на карте, таких серверов нет.

По мнению управляющего партнера компании «Ашманов и партнеры», специалиста в области информационной безопасности Игоря Ашманова, создание собственного корневого сервера России вполне по плечу.

«Нельзя сказать, что технически обезопасить себя просто, потому что это организационно непросто, но технически это возможно. То есть это организационно сложная процедура. Во-первых, на это надо решиться, а во-вторых, это надо строить. „Железа“ много совершенно не нужно. Кроме того, известно, как это всё технически устроено. У китайцев получилось сделать свой интернет автономным, у них есть корневые сервера. У нас пока нет. Хотя, в общем, я думаю, что и в 2014 году было понятно, что они нужны», — рассказал Ашманов.

«Единственное, некоторые сложности могут возникнуть с корневыми сертификатами шифрования. Ведь их должны добровольно включить в свои реестры Windows, Android, все браузеры и так далее», — заключил эксперт.