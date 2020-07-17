Врачи просят хабаровчан воздержаться от митингов

На фасадах зданий в Хабаровске появились плакаты с надписью «Я/Мы просим тишины». Как сообщает издание «Лента», это акция местных врачей, которые просят прекратить проведение несанкционированных акций протеста, чтобы избежать роста числа заражений коронавирусной инфекцией.

Напомним, что жители Хабаровского края выходят на митинги в поддержку губернатора региона Сергея Фургала, который задержан полицией 9 июля. Чиновника обвиняют в организации серии заказных убийств.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Наталья Сандалова, мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого окружением Фургала, 15 лет писала письма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели ее сына.