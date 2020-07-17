Навальный дает показания по делу об оскорблении ветерана ВОВ
- 17 июля 2020, 11:52
- Эдуард Футурье, журналист «Ридуса», отдел политики
Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный явился в Следственный комитет. чтобы дать показания по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.
Напомним, что ранее Навальный прокомментировал видеоролик Russia Today о конституционных поправках, назвав героев видео «продажными холуями» и «предателями». Среди них были знаменитые актеры, общественные деятели и ветеран Артеменко.
Поступок оппозиционера вызвал общественный резонанс. Выходку блогера осудили юристы, общественники, активисты волонтерских и патриотических организаций, а также представители верхней палаты парламента.
Игнат Артеменко сообщил следователям, что слова Навального нанесли ему душевную травму, и попросил правоохранителей наказать Алексея Навального.
Как удалось выяснить газете «Взгляд», Игнат Артеменко попал на фронт в 15-летнем возрасте. Он был зачислен в 810-й партизанский отряд, который действовал в Могилевской области. Тогда Красная армия вела тяжелые бои по освобождению Белоруссии от немецких захватчиков. Партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем влились в ее состав.
«Кто 1925 года рождения был — влились в войска. А 1926 год отпустили домой для призыва через военкомат. Дедушка не стал ждать награждения и уехал, поэтому нет медали. Пришел домой и заболел сыпным тифом. Вспомнили о дедушке в декабре 1944 года, прислали повестку явиться», — рассказал внук Игната Артеменко Игорь Колесников в интервью изданию «Медуза».
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