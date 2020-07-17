Навальный дает показания по делу об оскорблении ветерана ВОВ

Эксперты составили рейтинг из десяти автомобилей, которые лучше не покупать на вторичном рынке. Их дорого обслуживать, они славятся своей ненадежностью или имеют низкую ликвидность. В список вошли японские, китайские и немецкие автомобили.

На первом месте рейтинга Mazda RX-8. У машины хороший дизайн, отмечают эксперты сервиса avtocod.ru, однако у нее ненадежный роторный двигатель, которого в среднем хватит на 100 тысяч километров. На второй строчке списка Chery Amulet. У этой поддержанной машины наблюдаются проблемы с кузовом, подвеской и другими узлами и агрегатами.

Далее идет Citroen C5, у которого со временем могут начаться проблемы с автоматической трансмиссией. Также ненадежная коробка передач и у следующего автомобиля в списке — Renault Megane третьего поколения.

У владельцев следующего в списке «француза» — Peugeot 308 I могут возникнуть проблемы с электроникой и ходовой. Также не стоить рассматривать к покупке на вторичном рынке Nissan Primera III (P120). В противном случае вам придется часто ездить в сервис из-за разных мелочей, таких как механизм стеклоподъемников, замки дверей и т. д.

Часто придется ездить в сервис и владельцам старых Mazda CX-7. Основные проблемы — двигатель, турбина, электроника. Автоомбиль бизнес-класса Jaguar XF I (до рестайлинговый вариант) неплохой, отмечают эксперты, но у машины низкая ликвидность.

У Land Rover Range Rover Sport электроника часто живет своей жизнью, но при этом машина отличается высокой ликвидностью. В конце списка оказался Mercedes-Benz S-class 220-й. У этой машины со временем могут начаться проблемы с пневматической подвеской и электроникой.

Ранее «Ридус» анализировал, как за 10 лет поменялись автомобильные вкусы россиян.