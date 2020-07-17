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Навальный дает показания по делу об оскорблении ветерана ВОВ

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© AP Photo/Dmitry Serebryakov/ТАСС

© AP Photo/Dmitry Serebryakov/ТАСС

Основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный явился в Следственный комитет. чтобы дать показания по делу об оскорблении ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Напомним, что ранее Навальный прокомментировал видеоролик Russia Today о конституционных поправках, назвав героев видео «продажными холуями» и «предателями». Среди них были знаменитые актеры, общественные деятели и ветеран Артеменко.

Поступок оппозиционера вызвал общественный резонанс. Выходку блогера осудили юристы, общественники, активисты волонтерских и патриотических организаций, а также представители верхней палаты парламента.

Игнат Артеменко сообщил следователям, что слова Навального нанесли ему душевную травму, и попросил правоохранителей наказать Алексея Навального.

Как удалось выяснить газете «Взгляд», Игнат Артеменко попал на фронт в 15-летнем возрасте. Он был зачислен в 810-й партизанский отряд, который действовал в Могилевской области. Тогда Красная армия вела тяжелые бои по освобождению Белоруссии от немецких захватчиков. Партизанские отряды действовали совместно с регулярными соединениями РККА, а затем влились в ее состав.

«Кто 1925 года рождения был — влились в войска. А 1926 год отпустили домой для призыва через военкомат. Дедушка не стал ждать награждения и уехал, поэтому нет медали. Пришел домой и заболел сыпным тифом. Вспомнили о дедушке в декабре 1944 года, прислали повестку явиться», — рассказал внук Игната Артеменко Игорь Колесников в интервью изданию «Медуза».

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ТОП-10 машин, которые лучше не покупать на «вторичке»

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Эксперты составили рейтинг из десяти автомобилей, которые лучше не покупать на вторичном рынке. Их дорого обслуживать, они славятся своей ненадежностью или имеют низкую ликвидность. В список вошли японские, китайские и немецкие автомобили.

На первом месте рейтинга Mazda RX-8. У машины хороший дизайн, отмечают эксперты сервиса avtocod.ru, однако у нее ненадежный роторный двигатель, которого в среднем хватит на 100 тысяч километров. На второй строчке списка Chery Amulet. У этой поддержанной машины наблюдаются проблемы с кузовом, подвеской и другими узлами и агрегатами.

Далее идет Citroen C5, у которого со временем могут начаться проблемы с автоматической трансмиссией. Также ненадежная коробка передач и у следующего автомобиля в списке — Renault Megane третьего поколения.

У владельцев следующего в списке «француза» — Peugeot 308 I могут возникнуть проблемы с электроникой и ходовой. Также не стоить рассматривать к покупке на вторичном рынке Nissan Primera III (P120). В противном случае вам придется часто ездить в сервис из-за разных мелочей, таких как механизм стеклоподъемников, замки дверей и т. д.

Часто придется ездить в сервис и владельцам старых Mazda CX-7. Основные проблемы — двигатель, турбина, электроника. Автоомбиль бизнес-класса Jaguar XF I (до рестайлинговый вариант) неплохой, отмечают эксперты, но у машины низкая ликвидность.

У Land Rover Range Rover Sport электроника часто живет своей жизнью, но при этом машина отличается высокой ликвидностью. В конце списка оказался Mercedes-Benz S-class 220-й. У этой машины со временем могут начаться проблемы с пневматической подвеской и электроникой.

Ранее «Ридус» анализировал, как за 10 лет поменялись автомобильные вкусы россиян.

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