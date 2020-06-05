Рассерженные россияне требуют наказать Навального за реабилитацию нацизма

Блогеры и общественники возмущены медлительностью правоохранительных органов в отношении основателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального, который оскорбил ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Напомним, что Алексей Навальный прокомментировал видеоролик Russia Today о конституционных поправках, назвав героев видео «продажными холуями» и «предателями». Среди них были знаменитые актеры, общественные деятели и ветеран Артеменко.

Три дня назад юрист Илья Ремесло обратился в прокуратуру Москвы и Следственный комитет с просьбой дать действиям Навального оценку и принять меры. Однако правоохранители, по его словам, почему-то не спешат обращать на это дело внимание.

«Председатель СК России Александр Иванович Бастрыкин и прокурор Москвы Денис Геннадьевич Попов, вам не кажется, что ваши подчиненные несколько филонят? Или есть более важные дела, чем наказание упыря и оскорбителя ветерана ВОВ? Упырь вчера на YouTube снова проехался по этой теме. Он упивается безнаказанностью. Может, работу правоохранительных органов следует ускорить? Правоохранители ждут побольше звонков журналистов или еще кого-нибудь?» — написал Ремесло в своем Telegram-канале.



«Оскорбить так всех участников Великой Отечественной войны в лице глубоко уважаемого Игната Сергеевича Артеменко, завоевавшего право нам и будущим поколениям жить на планете Земля, может только холуйский плебей, готовый продавать своих предков в угоду прозападных и заокеанских боссов!» — возмущаются в Комитете ветеранов войны и вооруженных сил СРООВ.



Я тоже требую от правоохранительных органов шевелиться быстрее. Хватит уже делать из провокатора Навального политическую фигуру. Он не политик, а мерзавец, подонок и провокатор. И в данном случае я не оскорбляю Алексея, а даю качественную характеристику его действиям. Следственный комитет и прокуратура, на мой взгляд, просто обязаны обратить на выходку господина Навального самое пристальное внимание и назначить ему соответствующее наказание, — отметил в интервью «Ридусу» глава Международного института новейших государств Алексей Мартынов.

«Очевидно, что ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко это гордость страны, а не ее позор, как пишет Навальный, да и обвинения в продажности как факте для общественного осуждения выглядят голословно, что позволяет задействовать механизм правовой защиты, закрепленный в статье 152 Гражданского кодекса Российской Федерации, гласящей о том, что гражданин вправе требовать по суду опровержения порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию сведений, если распространивший такие сведения не докажет, что они соответствуют действительности. Убежден в важности правовой реакции на подобную выходку Навального и готов стать защитником ветерана в суде», — добавил адвокат Александр Зорин.



Мы попросили прокомментировать ситуацию пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш. Однако она, к сожалению, наотрез отказалась с нами беседовать.

Ранее заместитель председателя Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Дмитрий Саблин назвал оскорбительную реплику из уст Навального в адрес ветерана очередной попыткой реабилитации нацизма.

«В День Победы предполагаемые сторонники Алексея Навального размещали на сайте „Бессмертного полка“ изображения нацистов. Тогда Навальный сделал вид, что он не имеет никакого отношения к делу. Но затем Алексей сам обозвал холуем и предателем ветерана Великой Отечественной войны. Это, на мой взгляд, не случайность, это система. Люди, которые спасли будущее нашей страны, они являются гордостью нашего народа, и данная выходка — плевок в лицо всем нам», — подчеркнул Саблин.

