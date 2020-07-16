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Вынесен приговор охраннику, впустившему убийцу в детсад в Нарьян-Маре

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© visualhunt.com

© visualhunt.com

Суд признал виновным сотрудника частного охранного предприятия ООО «Охранное предприятие «Святогоръ», впустившего убийцу в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Кроме того, в пользу потерпевших с подсудимого взыскана компенсация морального вреда в размере 600 тысяч рублей каждому, сообщается на сайте СК РФ.

Отмечается также, что 35-летний охранник признал свою вину частично и пояснил, что пропустил мужчину в детский сад, так как принял его за родителя одного из детей.

Напомним, что 31 октября 2019 года преступник пришел в детский сад во время тихого часа пьяным, но охранник пропустил его беспрепятственно, перепутав с отцом одного из воспитанников. Поздеев проник в подготовительную группу, подошел к спящему в углу мальчику и ударил его ножом. Воспитательница детсада, столкнувшаяся с убийцей, нажала тревожную кнопку, но было уже поздно.

Охранник и рабочий садика схватили Поздеева и удерживали до прибытия Росгвардии и полицейских. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство малолетнего». Кроме обвиняемого, под стражу заключили и охранника детского сада. Ему вменили статью «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

По результатам психолого-психиатрической экспертизы Поздеев был признан невменяемым.

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