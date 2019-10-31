Мужчина зарезал ребенка в детском саду во время тихого часа

Мужчина зарезал шестилетнего мальчика в детском саду в городе Нарьян-Маре Ненецкого автономного округа, сообщает местный портал 29.ru.

Как стало известно изданию, ребенок скончался на месте происшествия.

Трагедия произошла в детском саду «Сказка» на улице 60 лет СССР.

Как сообщает издание «Двина», все случилось во время тихого часа. Пришедший в детский сад 36-летний мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время убийца задержан полицией. На месте работают правоохранители, экстренные службы и психологи.

Мужчина объяснил, что совершить преступление потребовали голоса в его голове, сообщает Life Shot со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Погибшего ребенка звали Кирилл Савенков, он ходил в подготовительную группу. Проникший в группу мужчина подошел к малышу, спящему в углу, и перерезал ему горло, отмечает издание.

Погибший мальчик с отцом соцсети

Задержанный по подозрению в убийстве Денис Поздеев состоял на учете у нарколога в связи с алкоголизмом, ранее судим не был. При задержании он кричал, что зарезать ребенка ему приказал Сатана.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Кроме того, возбуждены дела в отношении работников детского учреждения и сотрудников частного охранного предприятия по статьям «Халатность» и «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей».



Стало известно, что охранник детского сада дистанционно открыл дверь постороннему человеку, полагая, что пришел один из родителей.

Отец мальчика Константин Савенков узнал о трагедии от жены. Мужчина сейчас находится в шоковом состоянии. По его словам, он не понимает, как охранники могли допустить в детский сад убийцу, сообщает Telegram-канал «112».

Как сообщает Baza, в 2016 году задержанного Поздеева привлекали за фотографии свастики, размещенные в соцсети.



По данным паблика, мужчина со своей фейковой страницы размещал нацистские символы, а также фотографии, связанные с ку-клукс-кланом.

Отмечается, что Поздеев тогда полностью признал вину в административном правонарушении и был оштрафован на 1500 рублей.