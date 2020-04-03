По делу о коррупции арестован генерал МВД Бирюков
- 03 апреля 2020, 19:02
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
Решением Басманного суда Москвы до 1 июня арестован замглавы Следственного департамента МВД РФ генерал-майор Александр Бирюков.
Вместе с двумя другими генералами этого ведомства — Александром Краковским и Александром Брянцевым — Бирюков проходит по делу о коррупции и подозревается в превышении должностных полномочий.
Накануне им были предъявлены обвинения, сообщает РЕН ТВ.
Следствием предварительно установлено, что эти генералы МВД способствовали изменению меры пресечения фигуранту уголовного дела о мошенничестве Альберту Худояну, в результате чего тот был переведен из-под стражи под домашний арест.
По данным телеканала, Худоян обвиняется в хищении трех земельных участков у одной из компаний и в мошенничестве почти на 2 млрд рублей. Однако бизнесмен утверждает, что его преследование связано с рейдерским захватом принадлежащей ему компании.
Ранее сообщалось, что 2 апреля в Следственном департаменте МВД сотрудники ФСБ провели обыски в связи с задержанием трех генералов. Их подозревают в получении взятки в особо крупном размере.
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