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Видео: мужчина на электросамокате сбил женщину в Москве

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© pixabay.com

© pixabay.com

Молодой человек на электросамокате на большой скорости сбил женщину во дворе дома в Москве.

Как сообщает Telegram-канал «Москва. Новости», пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, а на мужчину завели уголовное дело.

На опубликованных пабликом кадрах видно, как женщина сначала посмотрела по сторонам, а затем стала переходить проезжую часть во дворе. В этот момент на нее на огромной скорости налетел мужчина на электросамокате. Упали они оба, только молодой человек быстро поднялся, не спеша поставил свой самокат и только потом решил поинтересоваться, что с пострадавшей. Его опередила прохожая, которая первая подошла к женщине и попыталась помочь ей подняться.

В мае 2019 года на Большой Грузинской улице в Москве лихач на электросамокате сбил женщину. В результате потерпевшая получила травмы, ей потребовалась медицинская помощь.

Ранее «Ридус» рассказывал об опасности, которая угрожает молодым людям на электросамокатах, которые зачастую едут со скоростью автомобиля, то есть, около 60 км/ч.

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