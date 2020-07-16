В СК заявили о наличии неопровержимых доказательств против Фургала

В Следственном комитете РФ заявили о наличии неопровержимых доказательств причастности губернатора Хабаровского края Сергея Фургала к организации убийств предпринимателей Евгения Зоря и Олега Булатова, а также к покушению на Александра Смольского.

«Работа по раскрытию преступлений никогда не прекращалась, однако она значительно осложнялась тем, что лица, возможно, осведомленные о произошедшем, в большинстве своем были запуганы и отказывались давать подробные показания на Фургала и его соучастников. Только в 2019 году удалось собрать достаточно доказательств, что позволило сделать однозначный вывод о причастности Фургала к организации убийств. Для следствия очевидно, что решения о совершении убийства принимались на фоне продвижения Сергеем Фургалом и его соучастниками собственных коммерческих интересов», — сообщает пресс-служба СК.

Так, убийство Евгения Зоря было связано с длительным конфликтом с Фургалом и судебными разбирательствами по поводу приобретенного предпринимателем железобетонного завода. Зоря убили за день до вынесения судебного решения, которое должно было быть вынесено в его пользу.

Второй жертвой Фургала стал его же компаньон — Булатов, который подозревал нынешнего губернатора в причастности к убийству Зоря. Политик организовал убийство Булатова, опасаясь разоблачения. После смерти бизнесмена Сергей Фургал завладел его долей в компании «МиФ», которая занималась скупкой и перепродажей металлолома.

Спустя какое-то время Сергей Фургал открыл в одном из населенных пунктов Амурской области пункт приема металла. Аналогичный бизнес там вел Александр Смольский, принимавший сырье по более высокой цене. Фургал потребовал от него снизить цену либо вообще перестать заниматься скупкой металла. Смольский, естественно, отказался. Тогда Сергей Фургал решил устранить конкурента и организовал на него покушение. В гараж, где находился Смольский, были брошены две гранаты. По счастливой случайности предприниматель выжил.

Также в угоду коммерческим интересам был устранен предприниматель Роман Сандалов, вину за убийство которого взял на себя охранник и личный водитель Фургала.

Как стало известно «Росбалту», наиболее развернутые показания против хабаровского губернатора, которые легли в основу обвинения, дал в 2019 году бывший сотрудник УВД Хабаровского края, имя которого засекречено. В 2004—2005 годах он участвовал в расследовании организованных Фургалом убийств. Сейчас мужчина находится под охраной сотрудников ФСБ, поскольку у следствия есть опасения, что глава Хабаровского края постарается каким-нибудь образом его устранить.