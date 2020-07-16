Кобзев взял под личный контроль ситуацию с наводнением в Иркутске

Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев взял под личный контроль ситуацию с наводнением в столице региона, которое случилось из-за сильного ливня. Вместе с мэром города Русланом Болотовым и сотрудниками МЧС Кобзев объехал самые сложные участки.

«Проехал по Карла Либкнехта, где МЧС и добровольцы спасают подстанцию, по другим улицам города. Пообщался с жителями частного сектора на улице Канской, который также заливает водой», — написал глава области на своей странице в Instagram.



Ранее Игорь Кобзев собрал в срочном порядке совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. По его словам, жители пострадавших домов — на улицах Верхняя Набережная, Карла Либкнехта и Мельничная эвакуированы в пункты временного размещения. Всего — десять человек, включая двоих детей. Теперь они находятся в безопасности и будут ночевать в спокойном месте, отметил глава региона.

Как уже писал «Ридус», предшественник Кобзева — Сергей Левченко — годом ранее в аналогичной ситуации должной расторопности не показал. Он возглавил оперативный штаб лишь спустя месяц после мощного паводка, в итоге подтопившего около 11 тысяч домов. И сделал это после сигнала из Кремля от президента Путина. В итоге свой пост Левченко пришлось оставить.

