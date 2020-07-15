Глава Иркутской области Кобзев оперативно отреагировал на подтопления

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев в срочном порядке собрал совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Причиной стало подтопление улиц в Иркутске и отключение в нескольких домах электричества. Глава региона лично отправился на улицы города, чтобы оценить ситуацию «вживую».

В Иркутске сейчас идет сильный ливень, в результате которого возможно возникновение чрезвычайной ситуации. Как отметил Кобзев в Instagram, синоптики прогнозируют продолжение дождя ночью и на следующий день. Власти не стали дожидаться утра, аварийные службы уже работают в усиленном режиме. Жители пострадавших домов — на улицах Верхняя Набережная, Карла Либкнехта и Мельничная эвакуированы в пункты временного размещения. Всего — десять человек, включая двоих детей. Теперь они находятся в безопасности и будут ночевать в спокойном месте, отметил глава региона.

Кобзев продолжил знакомство с ситуацией в Иркутске вместе с мэром Русланом Болотовым и руководителями регионального МЧС.

«Продолжаю рейд по Иркутску. Воды много. Проехал по Карла Либкнехта, где МЧС и добровольцы спасают подстанцию, по другим улицам города. Пообщался с жителями частного сектора на улице Канской, который также заливает водой. Вижу ваши комментарии о подтоплении улиц, о том, что на горячую линию тяжело дозвониться», — написал он.

Кобзев заверил, что власти оценивают ситуацию, а аварийные службы работают.

«Но ливень был сильный, во все точки одновременно попасть невозможно. Если у вас не критическая ситуация, пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Сейчас очень важно обеспечить безопасность города, не дать случиться беде. Продолжаем следить за оперативной обстановкой по всему региону. Угрозы нет, ливень прошел. Все восстановим. Обстановку контролирую», — подчеркнул временно исполняющий обязанности губернатора области.



Предшественник Кобзева — Сергей Левченко — годом ранее в аналогичной ситуации должной расторопности не показал. Он возглавил оперативный штаб лишь спустя месяц после мощного паводка, в итоге подтопившего около 11 тысяч домов. И сделал это после сигнала из Кремля от президента Путина. В итоге свой пост Левченко пришлось оставить.

Нынешний глава региона явно работает на опережение, стремясь не допустить чрезвычайной ситуации.