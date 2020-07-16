Взлом аккаунтов знаменитостей в Twitter принес хакерам около 100 тысяч $

Массированный взлом учетных записей в Twitter известных персон и крупных компаний принес злоумышленникам не менее 110 тысяч долларов. Владельцы социальной сети приступили к изучению обстоятельств инцидента, в результате которого на страницах влиятельных лиц и организаций появились предложения, напоминающие рекламу финансовых пирамид.

«Мы располагаем сведениями об инциденте, связанном с безопасностью аккаунтов в Twitter. Ведется расследование и принимаются меры по устранению последствий», — отметили на странице службы технической поддержки американской компании.

Twitter предупредил, что часть пользователей не смогут делать публикации во время проверки. Также пришлось на время деактивировать функцию восстановления пароля.

По данным CNN, больше всего затруднений будет у персон, прошедших проверку подлинности аккаунта и располагающих большим количеством подписчиков.

Сообщения, предлагающие переводить криптовалюту на указанный счет, появились на страницах Apple, Uber, Барака Обамы и Джозефа Байдена, Илона Маска и Билла Гейтса, самого богатого бизнесмена мира — главы Amazon Джеффа Безоса, рэпера Канье Уэста, главы инвестиционного фонда Berkshire Hathaway Уоррена Баффета и исполнительного директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао. Все они «обещали» вернуть в два раза больше средств, чем им отправят.

Восстановление контроля над учетными записями кому-то обошлось довольно дорого. Так, у Apple и некоторых других исчезли вообще все записи с момента регистрации.