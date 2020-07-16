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Хакеры вскрыли аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса

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© Pixabay

© Pixabay

Неизвестные хакеры получили доступ к аккаунтам Apple, Илона Маска, Билла Гейтса, исполнительного директора криптовалютной биржи Binance Чанпэна Чжао, кандидата в президента США от Демократической партии Джо Байдена, бывшего главы Белого дома Барака Обамы и других известных персон и компаний. Мошенники попытались использовать их для выкачивания денежных средств из жадных и наивных. Они опубликовали «щедрые» предложения о раздаче нескольких тысяч биткойнов. Однако сначала потребовали отправить деньги на указанные кошельки.

«Я возвращаю обществу биткойны, отправленные на этот адрес, в двойном размере! Если вы заплатите 1000 долларов, я верну 2000 долларов. Только в течение 30 минут», — гласили однотипные объявления. Все было исполнено в духе финансовых пирамид.

Контроль над учетными записями знаменитостей хакеры сохраняли недолго. Уже через несколько минут аккаунт Маска, к примеру, вернули владельцу, а компрометирующее сообщение удалили.

Однако скриншоты «коммерческих» предложений неслыханной щедрости успели разойтись по Сети.

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