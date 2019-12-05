Арктика помчалась к температурной катастрофе быстрее остальной части Земли

Арктические области нашей планеты нагреваются намного быстрее, чем остальная часть Земли. Это приводит к сокращению ареала обитания белых медведей и моржей, голоду среди северных оленей, вызывает засухи и повышение уровня моря в умеренном поясе. Средние температуры в Арктике выросли за последнее десятилетие на 0,75 градуса, в то время как остальные регионы испытали такое потепление за целых 137 лет.

При сохранении существующих темпов роста выбросов парниковых газов еще через два десятка лет Северный Ледовитый океан освободится ото льда. К концу нынешнего века средние температуры в Арктике вырастут на 13 градусов, сказано в докладе международной группы ученых, опубликованном в журнале Science Advances.

По словам эколога из Вашингтонского университета Кристин Лэйдр, таяние морского льда в летний период создает огромные проблемы для крупных млекопитающих, обитающих в Арктике. Белые медведи, моржи и тюлени не могут охотиться, отдыхать или рожать потомство в воде или на плавучих льдинах. «Поскольку площадь арктических льдов продолжает сокращаться, мы видим изменения в экосистеме и ожидаем, что они будут продолжаться. Обойти это невозможно», — считает она.



Давки на переполненных тюленями и моржами пляжах приводят к увеличению случаев гибели молодняка. Белым медведям приходится проплывать большие расстояния от суши до льдин, где они охотятся на тюленей. По мере того как мировой океан теплеет, рыба, ракообразные и планктон мигрируют на север. Это приносит в Арктику новые болезни, паразитов и другие угрозы для местных морских видов.



Изменение климата также затрагивает сухопутных млекопитающих, таких как северный олень и карибу, являющихся основным источником пищи и сырья для коренных народов Канады, Сибири и других арктических стран. За последние десять лет в результате ливневых дождей погибли десятки тысяч оленей. Ботаники выяснили, что в Гренландии некоторые растения начинают цвести раньше, чем появляются насекомые, которые их опыляют.



Таяние льда представляет собой порочный круг — с увеличением площади свободной воды падает способность поверхности отражать солнечный свет. Океан поглощает все больше тепла, что способствует ускорению процессов таяния. Потепление в Арктике меняет температурный контраст с умеренными широтами, существенно меняя погоду. Воздушные массы все чаще задерживаются на одном месте, что приводит к частому возникновению аномальных явлений — тепловых волн, засух, наводнений, лесных пожаров, резких и сильных похолоданий зимой.



При этом исследование показало, что Антарктида, напротив, не прогревается так быстро, как Арктика. Из-за наличия в южной полярной области континента и массивных ледников система является более устойчивой. Однако страшно представить, что произойдет, если и она выйдет из равновесия. Огромное количество талой воды, которое даст сокращение антарктических льдов, способно нанести человечеству глобальный катастрофический ущерб.

По мнению авторов работы, время, отведенное человечеству на исправление ситуации, заканчивается. Необходимы широкомасштабные скоординированные действия всего мирового сообщества, направленные на быстрое сокращение выбросов и использование альтернативных источников энергии. Это возможно и это необходимо сделать в ближайшее время.



Тем временем доклад международного Глобального углеродного проекта на саммите ООН по климату в Мадриде показал, что выбросы CO2 выросли в 2019 году на 0,6%. Это — немного меньше, чем в последние три года. Но к 2030 году цифру необходимо сократить вдвое.