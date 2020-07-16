«Правила, которые должен знать каждый»: как обезопасить ребенка в Сети

Современные дети проводят в интернете большую часть свободного времени. Здесь они смотрят видео, слушают музыку, играют, общаются и заводят друзей. Виртуальная реальность для подрастающего поколения не менее значима, чем обычная жизнь.

Согласно статистическим данным, в 5−7 лет ребенок проводит в Сети около 39% своего времени. Взрослея, он начинает уделять интернету всё больше и больше внимания. К 8−11 годам данный показатель возрастает до 55%, говорится в докладе «Детский Рунет», подготовленном «Лабораторией Касперского».

Безусловно, в Сети содержится много интересного и полезного для развития контента. Но в то же время всемирная паутина таит в себе массу подводных камней: ребенок может запросто стать жертвой мошенников или пристраститься к просмотру каких-нибудь трэш-стримов и прочего деструктивного контента.

По мнению директора РОЦИТ Сергея Гребенникова, родители обязаны знать, с чем именно может столкнуться их чадо в Сети, чтобы научить ребенка соблюдать определенные правила цифровой безопасности.

«Родителям, чтобы обезопасить своих детей в интернете, необходимо, во первых, повышать собственную цифровую грамотность, а во-вторых, проявлять большее участие в жизни ребенка, налаживать с ним доверительные отношения. Нужно как можно чаще общаться со своими детьми. Нельзя, допустим, прийти в кафе, сунуть в руки ребенку гаджет и сказать, чтобы он смотрел все время что-то в Сети и не мешал. У нас очень часто ругают Европу, но в европейских кафе я лично не видел, чтобы дети, пришедшие туда с родителями, сидели, уткнувшись в гаджет. Кафе — это место общения. Но у нас, к сожалению, дела обстоят иначе. Я считаю, в России давно пора начать пропагандировать осознанное потребление контента в Сети. Мы чрезмерно увлеклись технологиями, причем технологиями развлекательного характера, а не теми, которые помогают нам жить», — рассказал Гребенников в интервью «Ридусу».

Впрочем, ответственность за цифровую безопасность детей должна лежать не только на родителях, но и на системе образования, добавил эксперт.

Мы учим детей переходить дорогу только на зеленый сигнал светофора. Если светофора нет, то мы рассказываем ребенку, что сначала нужно посмотреть направо, затем налево, чтобы убедиться в отсутствии транспортных средств, и только потом переходить проезжую часть. Но этим же вещам учат и на уроках ОБЖ. Я думаю, с цифровой безопасностью та же история, — объяснил директор РОЦИТ.

Необходимо уже сегодня внедрять в российские школы обязательные уроки цифровой безопасности, считает Сергей Гребенников.

«Возьмем российских подростков в возрасте 14−17 лет. У них по итогам цифрового диктанта один из самых низких уровней цифровой грамотности. Это связано не с тем, что они не умеют пользоваться компьютерами и гаджетами, а с тем, что они настолько доверяют информации, которая есть в интернете, что оставляют на том или ином сайте свои личные данные в открытом доступе, абсолютно не задумываясь о возможной опасности. Например, ребенок может опубликовать в общем доступе личные фотографии, по которым злоумышленники поймут, что вся семья уехала, скажем, в отпуск. В общем, уроки по цифровой безопасности необходимы. Речь идет о тех правилах, которые должен знать каждый. Если мы сегодня не начнем обучать цифровой грамотности в школе, то следующие поколения воспитают своих детей так, что и у них с цифровой грамотностью будет неважно. При этом обучение цифровой грамотности надо проводить в рамках уроков ОБЖ или обществознания, но ни в коем случае не в рамках уроков информатики, поскольку информатика — это сугубо технические знания», — заключил эксперт.