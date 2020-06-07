Как блогеры-садисты делают из детей маньяков

Активистка Саша Старость рассказала душераздирающую историю об издевательствах над 32-летним Валентином Ганичевым. По ее словам, мужчину насильно удерживают три молодых человека на съемной квартире в Брянске. Валентина заставляют участвовать в так называемых трэш-стримах, в которых за донаты от зрителей его подвергают различным унижениям: обливают ледяной водой и спиртными напитками, бьют, вывозят за город и заживо закапывают в могилу, а еще заставляют есть сырые рыбьи кишки.

«На большинстве стримов Ганичев сильно пьян. По словам людей, знающих его лично, Валентин страдает тяжёлым запойным алкоголизмом уже много лет. На видео он изначально засветился именно благодаря своему не вполне адекватному поведению в состоянии опьянения, и, судя по всему, скоро его бывшие собутыльники осознали, что это золотая жила. Закончилось все это насильственным удержанием Ганичева. В своем паблике стримеры пишут, что у Валентина в перерыве между записями случилось несколько приступов эпилепсии, из чего можно сделать вывод, что мужчина не только алкоголик, но и эпилептик», — написала Саша на своей странице в Facebook.

Валентин Ганичев (в центре)

Блогер Юрий Хованский и сотрудники журнала «Такие дела» обратились в Следственный комитет РФ с требованием разобраться в ситуации с Ганичевым. МВД России по Брянской области уже начало проверку стримов. Но результата пока нет. Правоохранителям, чтобы принять меры, нужно заявление от Валентина, а он обращаться в полицию не желает.

«Месяц назад нам вроде как удалось уговорить Ганичева уехать из Брянска и обратиться в полицию. Но вскоре он вернулся назад и отказался от дачи показаний. Мы бессильны в этом случае, не можем помочь человеку, который не просит об этом. Он не чувствует в действиях своих мучителей каких-то унижений», — заявил глава волонтёрской организации «Альтернатива» Олег Мельников журналу «Такие дела».

Один из поклонников стримов с участием Ганичева уверен, что Валентин участвует в съемках вполне добровольно. Он позволяет унижать себя перед камерой, а за это получает жилье, еду и спиртное. «Было бы ему плохо — он бы уехал давно к своим родственникам в Ярославль», — отметил молодой человек в комментарии «Медиазоне».

Навсегда удалить садистский контент из Сети, к сожалению, тоже нельзя. В России отсутствуют соответствующие законы. Кроме того, стримы проводятся в основном на платформе YouTube, администрация которой, как правило, отказывается выполнять решения наших государственных органов.

Трэш-стримы — жанр онлайн-трансляций, пользующейся популярностью не только у взрослых, но и у детей, утверждает директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Сегодня порядка семи миллионов детей состоят в пабликах, которые носят деструктивный характер. Это группы, связанные не только с шок-контентом, но и с пропагандой наркотиков, суицидами, кибербуллингом, терроризмом, экстремизмом и так далее. Если говорить о взрослых людях, то подобными сообществами интересуются около 28 миллионов пользователей. Они постоянно существуют в негативе, постоянно просматривают различные зверства. Как только ребенок сталкивается с такой информацией, то он перестает интересоваться каким-то иным контентом. Это очень резко подавляет психику и меняет картину увлечений ребенка, — полагает эксперт.

Мизулина считает, что бороться с распространением деструктивного контента должны в первую очередь сами соцсети.

«Модерировать они умеют неплохо. Например, недавно администрация Facebook активно блокировала пользователей за размещение фотографии „Знамя Победы над рейхстагом“. Лучше бы они направили свою энергию на борьбу с деструктивным контентом. Но особого желания у них пока не наблюдается», сказала директор Лиги безопасного интернета.

«Поэтому мы предложили законопроект, обязывающий соцсети препятствовать распространению негативной информацией. В противном случае их ждут огромные штрафы. Наше предложение поддержала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, и я надеюсь, что скоро законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму. Аналогичные законы работают уже в Германии и во Франции», — заключила Мизулина.

Инициированный Лигой безопасного интернета законопроект, безусловно, будет полезным. Но коснется он только российских социальных сетей. Такие площадки, как Facebook и YouTube, вряд ли станут выполнять прописанные в нем требования, поскольку они не имеют юридической регистрации на территории России.

Ранее председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич предложил российским чиновникам и общественным деятелям задуматься об имеющихся у них инструментах по принуждению Facebook и прочих IT-площадок к юридической регистрации в РФ.

«Я думаю, нам пора обсудить экономические меры воздействия. Возможно, мы сможем лишить их возможности зарабатывать в нашей стране. Либо они начнут соблюдать установленные у нас правила, либо лишаться кормовой базы. При этом о полном запрете иностранных ресурсов в нашей стране речи идти не должно. Нельзя нарушать право людей выбирать, какой социальной сетью им пользоваться», — сказал член ОП.