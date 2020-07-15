найти ×
   
  • USD
    71.13
  • EUR
    80.62
СохранитьСохранено0
×

001124

Жители Баку потребовали жестких мер в Карабахе

Small a73d41983d
© Telegram

© Telegram

Стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана начался в ночь на 15 июля в Баку. Тысячи участников акции с государственными флагами собрались на площади Свободы и возле «Аллеи шахидов» в Нагорном парке. Как пишут местные СМИ, люди требуют от властей радикального решения карабахского вопроса и жестких действий в отношении Армении.

По данным oxu.az, митингующие скандируют лозунги «Шахиды не умирают, Родина неделима», «Карабах», «Аллаху акбар» и «Закончи карантин, начни войну».

Ситуация на государственной границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. В результате обстрелов и столкновений в Товузском районе были убиты несколько военнослужащих. В Ереване заявили о гибели высокопоставленных офицеров противника, в Баку эту информацию подтвердили. Стороны конфликта обвиняют в его начале друг друга, данные о потерях с разных сторон противоречивы. Армянская сторона утверждает, что сбила около десятка азербайджанских беспилотников.

О поддержке Азербайджана уже заявила Турция. Великобритания и Франция потребовали прекратить конфликт. Россия заявила о готовности выступить посредником в данном вопросе и призвала Баку и Ереван к сдержанности.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

00148

Европеец во время пандемии дистанционно купил остров за 5,5 миллионов евро

Small a73d41983d
© Twitter

© Twitter

Житель одной из европейских стран, пожелавший сохранить свое имя в тайне, так скучал во время пандемии коронавируса, что решил купить частный остров у побережья Ирландии в графстве Корк. Цена сделки составила 5,5 миллиона евро. Новый владелец до совершения сделки ни разу не побывал в своих новых владениях. Он оценил красоту места по фотографиям и видеороликам.

«Владелец влюбился в пейзаж. Он хотел, чтобы среди Британских островов нашелся один именно с таким пейзажем, как у острова Хорс», — цитирует The Guardian слова исполнительного директора компании Montague Real Estate Томаса Балашева, помогавшего в совершении сделки.

Остров Хорс (Лошадиный) в заливе Рорингуотер у южного побережья Ирландии имеет площадь в 64 гектара. На нем находятся семь жилых построек: главный дом с шестью спальнями, два гостевых дома с тремя спальнями, еще два — с двумя спальнями, а также два коттеджа с одной спальней. Из всех апартаментов открывается вид на Атлантический океан. Также здесь есть пирс, вертолетная площадка, теннисный корт, тренажерный зал и игровой центр «Кораблекрушение».

На острове — свои собственные системы электричества, водоснабжения и канализации. Обустроенные дороги обеспечивают свободный доступ в любую точку. Есть три песчаных пляжа, населенных тюленями, сельскохозяйственные пастбища. К побережью подходят стаи дельфинов, у берега удобно заниматься подводным плаванием. Все это дополняется захватывающими видами.

«Остров будет использоваться в качестве места для спокойного уединения. Здесь можно насладиться красотой природы», — сказал Балашев. По его словам, новый владелец начал изучать фотографии и видео острова еще до пандемии коронавируса. После кризиса он стремился заключить сделку «как можно быстрее».

В викторианские времена на острове существовал медный рудник. В те годы здесь жили 137 человек. Потом Хорс стал необитаемым, а выработки и деревня превратились в руины. В 1980-х годах местный ландшафт преобразил немецкий магнат, разбогатевший благодаря фитнес-бизнесу. Позже остров сменил еще пару владельцев и два года назад был выставлен на продажу. Объектом интересовались богачи из разных стран мира, но в итоге достался он европейцу.

Читайте также:

Нам важно ваше мнение!

+0

Комментарии (0)

Животные
Толстый кот по кличке Мангго украдет ваши сердца своими смешными мордочками
1905144862читать позжечитаю позже
Животные
Пес-гонщик едва не сорвал велокросс в Бельгии
12216673читать позжечитаю позже

главное


Военное дело
Видео: российские Су-35 зажали американский P-8A Poseidon вблизи Сирии

Американцы пожаловались на «небезопасный и непрофессиональный перехват».

320110505читать позжечитаю позже

История
Наука и техника
Географы МГУ разгадали загадку древней крепости10 июня

Тайну назначения и возраста сооружения помогли раскрыть кольца на спилах лиственницы.

17042874читать позжечитаю позже
Новости SMI.FM