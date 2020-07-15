Жители Баку потребовали жестких мер в Карабахе
- 15 июля 2020, 02:27
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Стихийный митинг в поддержку вооруженных сил Азербайджана начался в ночь на 15 июля в Баку. Тысячи участников акции с государственными флагами собрались на площади Свободы и возле «Аллеи шахидов» в Нагорном парке. Как пишут местные СМИ, люди требуют от властей радикального решения карабахского вопроса и жестких действий в отношении Армении.
По данным oxu.az, митингующие скандируют лозунги «Шахиды не умирают, Родина неделима», «Карабах», «Аллаху акбар» и «Закончи карантин, начни войну».
Ситуация на государственной границе Армении и Азербайджана обострилась 12 июля. В результате обстрелов и столкновений в Товузском районе были убиты несколько военнослужащих. В Ереване заявили о гибели высокопоставленных офицеров противника, в Баку эту информацию подтвердили. Стороны конфликта обвиняют в его начале друг друга, данные о потерях с разных сторон противоречивы. Армянская сторона утверждает, что сбила около десятка азербайджанских беспилотников.
О поддержке Азербайджана уже заявила Турция. Великобритания и Франция потребовали прекратить конфликт. Россия заявила о готовности выступить посредником в данном вопросе и призвала Баку и Ереван к сдержанности.
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