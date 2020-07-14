Галапагосы вновь открыли для туристов

Более 180 мест посещения с 13 июля вновь открыты для туристов в Галапагосском национальном парке и морском заповеднике. На фоне пандемии коронавируса местные власти гарантируют соблюдение строгих мер безопасности.

Министерство окружающей среды и водных ресурсов Эквадора призвало туристов носить защитные маски и дезинфицировать руки. Посетителям разрешается находиться вблизи населенных пунктов островов не более трех часов.

«183 морских и сухопутных аттракциона вновь примут туристов и поделятся с миром красотой необычайного биоразнообразия, которым славятся наши Зачарованные острова», — сказано в сообщении министерства в Twitter.



Находящиеся в Тихом океане Галапагосские («черепашьи») острова — место обитания огромного количества уникальных видов: игуан, гигантских черепах, пингвинов, голубоногих олушей и других видов птиц и животных. После посещения региона Чарльз Дарвин, по слухам, впервые задумался о теории эволюции.



С 1978 года Галапагосские острова объявлены ЮНЕСКО территорией всемирного наследия. В 1985 году здесь образован биосферный заповедник.

Еще в мае стало понятно, что пандемия радикально изменит жизнь на Галапагосских островах. Коронавирус оказался крайне опасен не только для местных жителей, но и для хрупкой экономики региона. Вспышка COVID-19 заставила власти и бизнес задуматься о перспективах развития и о том, стоит ли сохранять столь сильную зависимость от туризма.