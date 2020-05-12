Пандемия может радикально изменить Галапагосские острова

До начала пандемии коронавируса опасные заболевания среди туристов, рыбаков и других обитателей Галапагосских островов считались настолько редкими, что в местных больницах не было ни одного отделения интенсивной терапии. Сейчас власти этого отдаленного уголка планеты стремятся оснастить медицинские бригады аппаратами искусственной вентиляции легких. Другая важнейшая задача — остановить экономический кризис, в результате которого большая часть 30-тысячного населения осталась без работы.

За последние семь недель объект всемирного наследия ЮНЕСКО не посетил ни один турист. Научные исследования уникальной дикой природы архипелага, вдохновившей самого Чарльза Дарвина, также прекратились. Местное население вносит срочные изменения в собственную жизнь — начинает выращивать морковь, перец и помидоры, чтобы не голодать.

«Галапагосские острова — страна эволюции. Животные адаптировались, и мы, люди, не можем быть исключением», — цитирует сайт NBC News слова Жозелин Кардосо — владелицы небольшого семейного отеля. Сейчас его номера пустуют, а к дверям приходят морские львы, удивленные отсутствием людей.

Эквадор входит в число латиноамериканских стран, наиболее пострадавших от COVID-19. Власти Галапагосских островов полагают, что первые зараженные, вероятно, приехали из прибрежного города Гуаякиль, где больницы переполнены пациентами, а мертвых оставляли на несколько дней в собственных домах.



Исторически острова были относительно защищены удаленностью от материка. До побережья — около 600 миль. Финансовый кризис двадцатилетней давности оставил многих эквадорцев без гроша в кармане. Однако устойчивый международный туризм удерживал Галапагоссы на плаву. В прошлом году на плавающих игуан, гигантских черепах и птиц с перепончатыми ногами цвета голубой сахарной ваты приехали посмотреть более 275 тысяч человек.

Сейчас островитяне полагаются на военные самолеты, которые отвозят тяжело больных в Кито или Гуаякиль. Многие отправляются лечиться на материк, а некоторые нанимают врачей для серьезных мероприятий, таких как роды. Местные жители любят шутить, что «на Галапагосских островах запрещено болеть», но коронавирус лишил их островного иммунитета.



Первые четыре случая на островах были диагностированы в конце марта. Предполагается, что все заболевшие прибыли из Гуаякиля еще до того, как были запрещены поездки. Вскоре после этого произошла первая смерть, связанная с Галапагоссами. Член команды яхты Celebrity Flora в возрасте 60 лет заболел после возвращения в Кито.

На Галапагосских островах зафиксировано 107 случаев заболевания. В их числе — около 50 членов экипажа роскошного круизного лайнера Celebrity Flora компании Royal Caribbean Cruises. Власти приложили все усилия для оснащения больниц, но пока есть только четыре койки в отделении интенсивной терапии — примерно по одной на каждые 7500 жителей. Работает лаборатория для проведения анализов. Два новых аппарата ИВЛ пожертвовал Фонд Чарльза Дарвина. Помимо военных для перевозок пациентов мобилизовали полицейский самолет. Правда, пока большинство случаев были легкими. Лишь два человека попали в больницу.

Туристическому бизнесу пришлось хуже. По оценкам чиновников, острова уже потеряли по крайней мере 50 миллионов долларов — примерно четверть ожидаемого годового дохода.

«Основа нашей экономики полностью рухнула. Это в корне меняет будущее туризма на Галапагосских островах», — заявил губернатор Норман Рэй.

Профессиональный проводник и инструктор подводного плавания Иван Лопес раньше возил туристов по островам. Но как только власти закрыли туры, и лодки замерли у берегов, 39-летний отец двоих детей остался без работы. Он верит, что сумеет на полгода растянуть свои сбережения, но не знает, что делать, если кризис затянется. Уже начал копать огород.



И без того высокие цены в супермаркетах в период пандемии взлетели до небес. Недавно Лопес искал дезинфицирующее средство, но нашел лишь алкоголь по 40 долларов за галлон. Острова в поставках товаров в основном полагаются на грузовые суда, которые приплывают редко.

«Если корабли перестанут прибывать, это будет хаос. Нам нечего есть», — признался Лопес.

Владелица отеля Жозелин Кардосо, открывшая свой отель на шесть номеров в рамках студенческого проекта, сказала, что новая реальность ощущается как кошмар. Хочется проснуться. Гостиница обычно занята на 75% в течение всего года. Сейчас все бронирования отменены до июля.

«Пребывание в пустой гостинице разбивает сердце», — призналась женщина.

Ученые также вынуждены были прервать изучение дикой природы Галапагосских островов, которые имеют богатую историю научных исследований и открытий. Первым сюда на борту знаменитого «Бигля» прибыл Чарльз Дарвин в 1835 году. Он отметил, что животные виды на относительно молодых вулканических островах имеют ключевые отличия от родственников в Южной Америке.

С тех пор люди причинили островам непоправимый вред, уничтожив тысячи китов и черепах, внедрив инвазивные виды — насекомых, диких свиней и коз, а также существенно повредив нежную растительность.



Недавно Фонд Чарльза Дарвина начал исследования разновидности мух-паразитов, которые, вероятно, были завезены более 30 лет назад самолетом или лодкой. Они угрожают 20 видам птиц. Ученые собирают данные более пяти лет.

«Но в 2020 году возникнут пробелы, которые мы не сможем восстановить», — сказала генеральный директор и научный руководитель фонда Мария Хосе Барраган.

По ее словам, ученые пока не могут оценить влияние на природу отсутствия человека. Но это будет сделано после возобновления полевых работ.

Как скоро Галапагосские острова смогут открыться, пока неясно. Правительство Эквадора допускает постепенное ослабление мер в три этапа. Однако даже последний из них не станет полным возвращением к нормальной жизни и не предполагает возобновления местных или международных рейсов.

Многих жителей острова пандемия заставила задуматься об отношениях с природой, цивилизацией и туризмом. Некоторые уже задаются вопросом, стоит ли оставаться настолько зависимыми от туристов. Другие говорят, что пандемия подчеркивает необходимость самообеспечения. По мнению Жозелин Кардосо, правильный ответ подсказывают истории местных пингвинов и черепах, с которыми люди делят острова.

«Мы должны применить на практике уроки нашей истории. Мы должны адаптироваться», — считает она.