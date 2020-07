Бэнкси и его крысы призвали к борьбе с COVID-19 в метро Лондона

Неистощимая фантазия британского мастера стрит-арта Бэнкси привела его любимых крыс в лондонское метро. Занятные грызуны поселились в одном из вагонов, и отныне будут поднимать настроение пассажирам, одновременно напоминая о необходимости предохраняться от коронавируса при помощи медицинских масок.

Бэнкси в этот раз показал процесс создания очередной инсталляции, разместив видеоролик в Instagram. Нарядившись дезинфектором, художник залил в баллон голубую краску вместо антисептика и отправился в подземку. Крысы с его помощью оседлали сиденья, повисли на стенах, используя парашюты из защитных масок.



Что может произойти, если ты не носишь защитные средства, показывает один из грызунов, чихнувший голубой краской на оконное стекло и стену. Бэнкси сопроводил свой ролик призывом: «Без маски не входи».

Ролик заканчивается отрывком из песни Tubthumping британской рок-группы Chumbawamba: «Меня сбивают с ног, но я снова поднимаюсь». Одновременно на экране появляется надпись, сделанная Бэнкси: «I get lockdown, but I get up again». Посыл очевиден — коронавирус не пройдет!

Ранее британский художник уже обращался к теме COVID-19 и самоизоляции. В апреле крысы, севшие на карантин, устроили форменный погром в собственной квартире автора.