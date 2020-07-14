Полиция начала задерживать людей из окружения Фургала

Вслед за арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, которому предъявлено обвинение в организации серии убийств, полиция задержала депутатов Законодательной Думы региона от Либерально-демократической партии Дмитрия Козлова и Сергея Кузнецова. Кроме того, у пяти членов хабаровского отделения ЛДПР прошли обыски.

Задержанных парламентариев подозревают в мошенничестве. Суд постановил заключить Козлова и Кузнецова под стражу до 8 сентября.

До избрания в Законодательную Думу Хабаровского края Дмитрий Козлов и Сергей Кузнецов работали топ-менеджерами на предприятиях, связанных с семьей Фургала. Речь идет о металлургическом заводе «Амурсталь» и компании «Торекс-Хабаровск».

Примечательно, что Дмитрий Козлов является выпускником Дальневосточного юридического института Министерства внутренних дел Российской Федерации (ДВЮИ МВД России). Ранее он какое-то время служил в правоохранительных органах. Затем Козлов дважды находился под следствием. Его обвиняли в краже, а также в пособничестве в вымогательстве и подкупе.

Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву. Органы следствия намерены просить суд о его заключении под стражу.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Как уже писал «Ридус», Наталья Сандалова, мать предпринимателя Романа Сандалова, убитого окружением губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, 15 лет писала письма лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому и в прокуратуру с просьбой призвать к ответу виновных в гибели ее сына.

В одном из таких писем женщина рассказала интересные подробности хода уголовного дела. Оказывается, непосредственный убийца Сандалова Владимир Журавлев успешно скрывался от следствия на протяжении четырех лет, а в 2008 году сам явился в прокуратуру с повинной и двумя адвокатами. Журавлев тогда заявил, что ничего конкретного он якобы не помнит, орудие убийства нашел случайно, а во время выстрела «у него подкосилась нога».

В 2009 году суд признал Журавлева виновным в непреднамеренном убийстве и приговорил его к полутора годам колонии-поселения. Через год Владимир Журавлев освободился по УДО. В 2008 году Сергей Фургал был депутатом Госдумы, и в итоговых материалах дела его фамилия не фигурировала.

При этом телефон Фургала во время убийства Сандалова прослушивался сотрудниками правоохранительных органов. Было установлено, что в день, когда был застрелен предприниматель, Владимир Журавлев звонил Сергею Фургалу.