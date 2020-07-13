«Доброе утро»: американец столкнулся с медведем на собственной кухне

Житель американского штата Колорадо чудом остался в живых после столкновения с огромным черным медведем на собственной кухне. Инцидент произошел 10 июля вблизи города Аспен. На память от встречи с опасным зверем 54-летнему мужчине остались несколько страшных шрамов на лице.

Дом пострадавшего стоит на отшибе в окружении леса. По словам самого Дейва Черноски, он проснулся ранним утром от странных звуков. Сразу подумал, что происходит нечто необычное.

«Поэтому я пошел на кухню, и увидел там медведя. Он уже порылся в холодильнике, шкафах и других местах», — цитирует слова пострадавшего ABC News.

Семья Черноски в этот день находилась в гостях у друзей. Мужчина решил заманить медведя в гараж, и ему почти удалось это сделать. Зверь пошел на громкий шум, но уже перед дверями, видимо, испугался, и напал на человека.

«Как только мы посмотрели друг на друга, он тут же ударил меня … и после того, как я убрался с дороги и начал кричать, он убежал», — добавил Черноски.

Мужчина считает, что медведь весил не менее двух центнеров. Он был огромным. К счастью, преследовать хозяина дома зверь не стал.



После столкновения с медведем Дейв попал в больницу. Когти непрошеного гостя оставили шрамы на щеке, челюсти, ухе и спине. Врачи сказали, что жизнь Черноски в безопасности, и вскоре он полностью выздоровеет.

В середине мая медведь напал на жителя Ярославля прямо на улице города. Человека спас таксист.