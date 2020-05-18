Таксист получил награду за спасение человека от медведя в Ярославле

Стало известно имя героя, который спас мужчину от медведя на ночной улице Ярославля. Это — таксист Антон Ушаков, около восьми лет проработавший в местной компании. Руководство оценило мужественный поступок своего сотрудника и не поскупилось на награду.

«Компания поощрила водителя денежным бонусом и освободила его от комиссии агрегатора на месяц. Мы гордимся, что среди наших партнеров есть такие герои», -- цитирует местная пресса слова исполнительного директора компании Виталия Бедарева.

В ночь на 18 мая на улицах Ярославля появился самый настоящий медведь. Он не был крупным, но этот недостаток компенсировал агрессивностью. Зверь кидался на автомобили, а возле офиса «Мои документы» напал на человека.

Пострадал от необычного «гостя города» местный житель Евгений Золотов. По его словам, медведь выскочил из-за дерева. Молодой человек остановился и инстинктивно постарался не двигаться.

«Медведь поравнялся со мной и прыгнул. Единственное, я успел выставить локоть, чтобы устоять на ногах. Чтобы он меня не уронил. Дальше, как в сказке получилось просто. Понимаю, что вокруг никого нету. И тут сзади начал сигналить автомобиль. Медведь отступился, и я успел к таксисту запрыгнуть», — рассказал Евгений.

Золотову повезло, что в этот момент на улице Панина находился автомобиль таксиста Ушакова. Водитель после вызова смотрел новые заказы. И тут увидел, что мимо пробежал медведь. Затем зверь вернулся и набросился на человека.

«Я, как увидел, что началось, начал сигналить, фары включил, завел машину. Затащил парня в машину — давай сюда, говорю. А у него шок — он все смотрел в ту сторону, куда медведь убежал. Я еще раз посигналил», — цитирует слова Ушакова местное издание.

Таксист отметил, что все произошло очень быстро. Сначала он хотел выйти из машины и помочь парню, но тут же понял, что «хорошим это не кончится». Тогда водитель постарался отвлечь зверя светом фар и звуковым сигналом. Медведь испугался и убежал. Не меньше был испуган и человек. Он не мог сказать и двух слов. Сам Ушаков испугаться не успел.

«Больше за него переживал, да. Думал, что он погибнет на моих газах. Было непонятно, куда убежал медведь, поэтому я около часа ездил по району, предупредил патруль полиции и прохожих, что здесь бродит медведь», — признался таксист.

Сразу после инцидента водитель позвонил в службу спасения и отвез Золотова в больницу. Пострадавшему оказали помощь. Теперь ему придется довольно долго терпеть уколы от бешенства.

«Врачи говорят, что заживать будет долго. Курс антибиотиков надо пропить. Буду ездить в Соловьевскую больницу, несколько раз в течение двух месяцев на уколы, потому что зверь дикий», — сказал Евгений.

Своего спасителя Золотов сразу же попытался найти через социальную сеть «ВКонтакте». Он опубликовал объявление, и попросил отозваться человека, который спас его жизнь.