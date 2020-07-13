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От иностранцев на границе России потребуют справку об отсутствии COVID-19

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© Pixabay

© Pixabay

Иностранные граждане, прибывающие в Россию, обязаны представить на границе результаты теста на коронавирус или пройти тестирование в российской клинике через три дня после приезда. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале нормативных актов 13 июля.

В документе указано, что от граждан других стран требуется справка о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который был сделан не ранее чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G.

Россияне, возвращающиеся из-за границы, могут сделать тест за рубежом или в России в течение трех суток после приезда. В противном случае им придется соблюдать режим самоизоляции.

Новые требования вступят в силу 15 июля. Медицинская справка об отсутствии коронавируса в организме должна быть на русском или английском языке.

Ранее стали известны правила въезда для россиян на территорию Венгрии с 15 июля.

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