От иностранцев на границе России потребуют справку об отсутствии COVID-19
- 13 июля 2020, 20:59
- Александр Жирнов, журналист «Ридуса»
Иностранные граждане, прибывающие в Россию, обязаны представить на границе результаты теста на коронавирус или пройти тестирование в российской клинике через три дня после приезда. Соответствующее постановление главы Роспотребнадзора Анны Поповой опубликовано на официальном портале нормативных актов 13 июля.
В документе указано, что от граждан других стран требуется справка о прохождении теста методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), который был сделан не ранее чем за три дня до прибытия в Российскую Федерацию, и документы о наличии антител иммуноглобулина G.
Россияне, возвращающиеся из-за границы, могут сделать тест за рубежом или в России в течение трех суток после приезда. В противном случае им придется соблюдать режим самоизоляции.
Новые требования вступят в силу 15 июля. Медицинская справка об отсутствии коронавируса в организме должна быть на русском или английском языке.
Ранее стали известны правила въезда для россиян на территорию Венгрии с 15 июля.
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