Венгрия пояснила правила въезда для россиян с 15 июля

Власти Венгрии открывают границы для россиян, имеющих действующие разрешения на долгосрочное пребывание. Соответствующее постановление правительства вступит в силу с 15 июля. По приезду в страну придется пройти обязательное медицинское обследование и двухнедельный карантин в указанном врачами месте. Затворничества можно избежать, если предоставить два отрицательных теста на COVID-19.

«Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса, сделанные за последние пять дней до въезда (с разницей в 48 часов), покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке», — сказано в сообщении посольства Венгрии в Москве.

Любым иностранным гражданам с подозрением на коронавирус во въезде будет отказано, подчеркивается в сообщении. Выдача новых виз пока не производится.

Венгрия ранее вошла в список стран, с которыми Россия может в первую очередь восстановить авиационное сообщение.

