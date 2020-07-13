Россиянам на «удаленке» могут компенсировать расходы на электричество

Министерство труда и социальной защиты РФ поддержало проект поправок в Трудовой кодекс, которые касаются дистанционного режима работы. Новые правила среди прочего предусматривают компенсацию расходов на электроэнергию и амортизацию компьютера, сообщила газета «Известия».

«Как это будет реализовано на практике, партнеры должны решить самостоятельно в рамках трудового договора. Например, работодатель может увеличить оклад сотрудника на размер его дополнительных затрат», — пояснил один из авторов документа — первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко.

По его словам, за время пандемии коронавируса на удаленный режим работы в России перешло значительное количество трудоспособных граждан. Их число увеличилось с 30 тысяч до пяти миллионов человек. Тарасенко отметил, что в парламент поступает много жалобами россиян на жесткую эксплуатацию со стороны работодателей. Начало и конец рабочего дня теперь не имеют четких границ, руководство беспокоит работников практически круглосуточно.

В своем отзыве Минтруд предложил авторам законопроекта уточнить понятия «неприкосновенности времени отдыха» и «времени взаимодействия». В министерстве считают необходимым дополнить документ перечнем последствий, которые возникают при отказе сотрудника от «удаленки».

В подготовке законопроекта также участвовали представители профсоюзов и работодателей. Согласно поправкам, вопросы компенсации затрат на электроэнергию при дистанционном режиме работы должны решаться в соответствии с принятыми нормативными актами организаций и трудовыми договорами.

Тем временем примерно треть опрошенных россиян выступили против удаленного режима работы.