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Треть опрошенных россиян выступили против удаленки

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© pexels.com

© pexels.com

По результатам опроса РАНХиГС выяснилось, что 35% сотрудников российских компаний, считают, что при переходе на удаленный режим качество организации работы снизилось.

Лишь 6% респондентов заявили об улучшении, приводит данные исследования газета «Известия».

Среди проблем, с которыми пришлось столкнуться на удаленке, опрошенные выделили сложности с концентрацией (31%), потерю доступа к внутренней документации и базам данных (33%), а также трудности при общении с коллегами и клиентами (30%).

Кроме того, в удаленном режиме стали работать дольше 44% участников опроса, никакой разницы в графике не заметили 28%, а начали трудиться меньше 24%.

Желание продолжить работать дистанционно высказали 10% респондентов, 33% захотели вернуться в офис, а 55% отдали предпочтение частично удаленной работе, пишет издание.

Как писал ранее «Ридус», 19 июня мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой продлить по возможности удаленный режим работы еще на пару месяцев, поскольку опасность заражения коронавирусом еще остается.

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