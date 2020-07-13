Власти Карабаха сообщили о спокойной обстановке на границе

Обстановка на линии соприкосновения непризнанной Нагорно-Карабахской республики с Азербайджаном остается относительно спокойной. Об этом сообщили местные власти на фоне обострения ситуации на армяно-азербайджанской границе, где 12 июля произошло столкновение.

Согласно заявлению Министерства обороны Азербайджана, армянские военные обстреляли азербайджанские позиции, обе стороны понесли потери. В Ереване подчеркнули, что отразили атаку противника, который при поддержке артиллерии пытался захватить опорный пункт. При этом, по армянским данным, потери были лишь у атаковавших.

«В данный момент ситуация на всей протяженности границы относительно спокойная. Армия обороны продолжает выполнять свои задачи. Доброй ночи и спокойной службы всем нашим солдатам, контролирующим армянские границы», — написал в Facebook пресс-секретарь президента Карабаха Ваграм Погосян.

Ранее пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян сообщила, что азербайджанские военные возобновили обстрел армянских позиций из 82-миллиметрового миномета и танка.

В Министерстве обороны Азербайджана завили, что армянские войска ведут обстрел азербайджанских позиций из минометов. В результате боестолкновения на границе с Арменией погибли трое военнослужащих.