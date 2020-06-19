Собянин заявил о необходимости продлить удаленный режим работы

Мэр Москвы Сергей Собянин обратился к столичным работодателям с просьбой продлить по возможности удаленный режим работы еще на пару месяцев, поскольку опасность заражения коронавирусом еще остается.

По мнению градоначальника, чем меньше будет людей в офисе, тем лучше.

«Если можно в офисе сохранить удаленку, надо сохранять в ближайшие недели, может быть, даже месяц-другой еще дополнительно», — приводит РИА Новости слова мэра, сказанные в эфире телеканала «Россия 1».

Собянин добавил, что в настоящее время рассматриваются изменения к трудовому законодательству, которое юридически закрепляет работу на удаленке, а также права работодателей и работников.

Ранее Собянин попросил москвичей не выходить из дома в предстоящие праздники — в День России и на парад Победы, поскольку массовые мероприятия в городе из-за ситуации с коронавирусом все еще запрещены.

Напомним, 10 июня Сергей Собянин пообещал, что все введенные из-за ситуации с коронавирусом ограничительные меры в Москве будут отменены примерно через два месяца.



По последним данным оперативного штаба, в Москве выявлен 211 921 случай заражения COVID-19, число летальных исходов составляет 3531.