Эрдоган не захотел учитывать мнение других стран о соборе Святой Софии

Президент Турции Реджен Тайип Эрдоган решил не считаться с мнением других стран о превращении собора Святой Софии в мечеть, сообщает Anadolu.

По словам Эрдогана, Анкара принимала решение о статусе собора, основываясь на желании и воле народа.

«Мнение других стран не может повлиять на наше решение», — цитирует турецкого лидера агентство. Эрдоган подчеркнул, что критикой Турции занимаются те, кто не способен бороться с исламофобией на территории своих государств.

Напомним, 10 июля Эрдоган подписал указ, возвращающий собору статус мечети. Греческие власти осудили это решение.

Президент страны Екатерини Сакелларопулу заявила, что превращение в мечеть собора, являющегося символом православия и всего христианского мира, бросает вызов исторической памяти.

В свою очередь официальный представитель правительства Греции Стелиос Пецас пообещал, что Афины приложит усилия для введения санкций против Турции, назвав решение Эрдогана «исторической ошибкой» и «серьезным оскорблением».



Собор Святой Софии был возведен в VI веке по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году он стал мечетью, а 1935 году — музеем. В 1985 году здание вошло в список памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.

