В Подмосковье разбилась на мотоцикле блогер Ксения Никитина
- 11 июля 2020, 20:11
- Георгий Самсонов, журналист «Ридуса»
В ДТП в Сергиево-Посадском районе Московской области погибла блогер Ксения Никитина.
Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.
«Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором», — рассказал собеседник агентства.
Популярность Никитиной принес ее канал байкерской тематики в YouTube, где у нее было 38,5 тысяч подписчиков.
В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что авария произошла на 86-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» около 11:20. Управлявшая мотоциклом женщина 1987 года рождения совершила попутное столкновение с трактором, говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится проверка.
Ранее «Ридус» писал о гибели на Бали 18-летней Насти Тропицель. Блогер разбилась на мотоцикле.
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