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В Подмосковье разбилась на мотоцикле блогер Ксения Никитина

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© Instagram.com

© Instagram.com

В ДТП в Сергиево-Посадском районе Московской области погибла блогер Ксения Никитина.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, она врезалась на своем мотоцикле в трактор.

«Сегодня в Сергиево-Посадском районе погибла мотоблогер Ксения Никитина, столкнувшись с трактором», — рассказал собеседник агентства.

Популярность Никитиной принес ее канал байкерской тематики в YouTube, где у нее было 38,5 тысяч подписчиков.

В пресс-службе областного главка МВД уточнили, что авария произошла на 86-м километре автодороги М-8 «Холмогоры» около 11:20. Управлявшая мотоциклом женщина 1987 года рождения совершила попутное столкновение с трактором, говорится в сообщении ведомства. В настоящее время проводится проверка.

Ранее «Ридус» писал о гибели на Бали 18-летней Насти Тропицель. Блогер разбилась на мотоцикле.

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Комментарии (1)

  • Small 9e33d4ce55
    Ya_mimitingвчера, 21:49

    Слишком много людей стали блоггерами. Пора и проредить. А то пишут фигню всякую.

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