Видео: пассажиры самолета раскрыли зонтики во время полета

Пассажирам самолета одной из российских авиакомпании пришлось раскрыть зонтики, поскольку во время полета с потолка в салоне потекла вода.

Этот момент был запечатлен на видео.

На кадрах, опубликованных URA.RU видно, как на пассажиров капает вода. Некоторые из них пытались остановить «дождь» с помощью салфеток, другие раскрыли зонтики и продолжили полет с ними.

«Все с зонтами сидят. Позор», — комментирует происходящее женский голос за кадром.

Пресс-секретарь сочинского аэропорта Юлия Билецкая подтвердила изданию, что самолет летел из Хабаровска в Сочи, однако не смогла сказать, какая авиакомпания выполняла рейс.

Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании «Россия», в настоящее время проводится расследование по фактам, приведенным в видео. При этом он уточнил, что жалоб от пассажиров не поступало. «Рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию», — сказал собеседник агентства.