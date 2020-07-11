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Видео: пассажиры самолета раскрыли зонтики во время полета

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кадр из видео

кадр из видео

Пассажирам самолета одной из российских авиакомпании пришлось раскрыть зонтики, поскольку во время полета с потолка в салоне потекла вода.

Этот момент был запечатлен на видео.

На кадрах, опубликованных URA.RU видно, как на пассажиров капает вода. Некоторые из них пытались остановить «дождь» с помощью салфеток, другие раскрыли зонтики и продолжили полет с ними.

«Все с зонтами сидят. Позор», — комментирует происходящее женский голос за кадром.

Пресс-секретарь сочинского аэропорта Юлия Билецкая подтвердила изданию, что самолет летел из Хабаровска в Сочи, однако не смогла сказать, какая авиакомпания выполняла рейс.

Как сообщил РИА Новости представитель авиакомпании «Россия», в настоящее время проводится расследование по фактам, приведенным в видео. При этом он уточнил, что жалоб от пассажиров не поступало. «Рейсы выполнялись в штатном режиме по расписанию», — сказал собеседник агентства.

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