Михаилу Ефремову предъявили обвинение в окончательной редакции

По делу о ДТП в центре Москвы Михаилу Ефремову предъявлено обвинение в окончательной редакции, сообщил ТАСС адвокат актера Эльман Пашаев.

По его словам, все идет по плану, скоро будет суд.

Ранее сообщалось, что Ефремов обвиняется в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, расследование находится на завершающей стадии. При этом, по словам адвоката потерпевшей стороны Александра Добровинского, его клиенты начнут знакомиться с материалами дела на следующей неделе.

В свою очередь в правоохранительных органах уточнили, что к делу приобщены все видеозаписи, а также показания свидетелей о том, что Ефремов в момент ДТП находился за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Кроме того, установлено, что пассажиров в машине не было, а сам автомобиль технически исправен.

Недавно Пашаев выступил с заявлением, что его подзащитный «не совершал» вменяемое ему в вину преступление — просто «в ДТП участвовала его машина». На это Добровинский ответил, что Ефремов однозначно находился за рулем автомобиля, который 8 июня выскочил на встречную полосу в центре Москвы и спровоцировал аварию, приведшую к гибели водителя автофургона Сергея Захарова.