В Госдуме приступили к жесткому переформатированию органов опеки

В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий ограничение внесудебного порядка изъятия детей из семьи. Документ направлен во исполнение конституционных поправок о защите семьи и создании условий для достойного воспитания подрастающего поколения. Об этом сообщил один из авторов законопроекта, сопредседатель рабочей группы по подготовке изменений к Основному Закону, глава думского комитета по законодательству Павел Крашенинников.

По словам депутата, если законопроект будет принят, государство сможет вмешиваться в частную жизнь семьи только тогда, когда жизнь и здоровье ребенка находятся в опасности.

«Действующий внесудебный порядок отобрания ребенка, предусмотренный статьей 77 Семейного кодекса, не гарантирует отсутствие злоупотреблений органов опеки и попечительства, несмотря на их обязанность уведомления прокурора и обращения в течение семи дней с иском в суд о лишении или ограничении родительских прав, такие гарантии могут быть обеспечены исключительно судебным порядком рассмотрения дела», — цитирует Крашенинникова ТАСС.



Согласно рассматриваемому законопроекту, процесс отобрания детей предлагается осуществлять следующим образом. Органы опеки или органы внутренних дел должны будут обратиться в суд с соответствующим заявлением, а суд уже примет решение о дальнейшей судьбе ребенка.

Для обеспечения прав ребенка рассмотрение заявления об отобрании при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью производится судом в максимально короткий срок — 24 часа с момента поступления заявления, — сказал Крашенинников.

При этом внесудебный порядок отобрания детей сохраняется. Однако данная норма будет действовать лишь в исключительных случаях, когда «налицо риск наступления смерти ребенка в течение нескольких часов».

Член Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей протоиерей Александр Ткаченко считает, что данный законопроект — результат общественного запроса.

Он отметил, что все прошлые годы наблюдалось «громадное количество жалоб на органы опеки». Люди возмущались «неподготовленностью кадров и отсутствием четкого регламента действий органов опеки, когда та или иная семья попадает в трудную ситуацию».

«Новый законопроект, на мой взгляд, призван вернуть органы опеки к своему первоначальному назначению. Они должны стать тем механизмом, который будет помогать семьям справляться с трудностями. Например, когда в семье назревают конфликты, когда кто-то из родителей теряет работу, когда семья сталкивается с проблемой безденежья. Органы опеки должны предлагать механизмы поддержки семьи, чтобы она сохранилась, чтобы ребенок продолжал расти в комфортных условиях. В нынешней же форме органы опеки стали некой карательной структурой. И это неправильно, это вызывает нарекания со стороны общества. Поэтому назрело жесткое переформатирование опеки», — пояснил протоиерей.



Александр Ткаченко обратил внимание, что для нашего народа вопросы семьи и детства всегда были очень чувствительными:

В России люди всегда реагировали эмоционально на любые детские беды. Поэтому государственная политика в вопросах подрастающего поколения должна быть предельно гуманной.

Напомним, что 1 июля завершилось общероссийское голосование по конституционным поправкам, предложенным президентом Владимиром Путиным в начале этого года. В пятницу, 3 июля, Центризбирком принял постановление об утверждении результатов волеизъявления граждан, а после Путин подписал указ о вступлении поправок в силу.

В пользу обновления Конституции высказались 77,92% избирателей, а против внесения поправок проголосовали 21,27%. Итоговая явка составила 67,97%.

Ранее «Ридус» собрал в одном материале всё, что важно знать об этом историческом событии.