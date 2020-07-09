Следователь объяснил, почему Фургала не могли задержать раньше

Консультант-наставник следственного управления СК РФ по Ленинградской области Анатолий Волков объяснил в интервью с «Ридусу», почему задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала произошло только сейчас, хотя заказные убийства, в организации которых подозревается глава региона, были совершены в 2004—2005 годах.

«Расследование уголовных дел по убийствам, совершенным организованными преступными сообществами, ведется, как правило, долго. Иногда следствие приостанавливается до обнаружения каких-либо новых признаков, новых фактов, которые позволяют взглянуть на дело по-новому, оживить его. Вероятно, следователям, которые работают по делу об организации убийств трех человек в 2004—2005 годах, удалось выяснить какие-то новые сведения. Таким образом, у следствия появились основания для задержания подозреваемого и предъявления ему обвинения», — рассказал Волков.

«Обычно это происходит следующим образом. Допустим, двое приятелей пошли на охоту, и одни из них случайно застрелил мимо проходящего человека. Ну, приятели решили просто закопать труп и никому ничего не рассказывать. Дело об исчезновении гражданина, конечно, завели, но подробностей и очевидцев случившегося никаких нет. В общем, дело приостанавливается, все живут дальше. А потом в один прекрасный момент один приятель уводит у другого жену. И тот идет в следственные органы и сдает своего товарища, чтобы отомстить. В результате расследование дела возобновляется», — добавил эксперт.

Ранее политолог Марат Баширов отметил, что история с Фургалом не похожа на «разборки во властных структурах».

«Если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала обвинили бы, к примеру, в коррупции. А тут его задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли на сделку со следствием. Это чисто криминальная история», — сказал Баширов.

Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву. Органы следствия намерены просить суд о его заключении под стражу.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Согласно показаниям работников ООО «Миф», которым тогда руководил Фургал, Сандалова застрелили из ружья «Сайга» в октябре 2004 года. Инцидент произошел в селе Лермонтовка после того, как предприниматель якобы похитил метал с базы нынешнего губернатора. Фургал, утверждают сотрудники ООО «Миф», послал в Лермонтовку пятерых человек, чтобы разобраться с Сандаловым, передает «360» со ссылкой на материалы уголовного дела.

«Тогда же дома у Фургала прошли обыски, где у него нашли такие же патроны, которые использовались для убийства его конкурента. В 2008 году правоохранители задержали киллера, который застрелил Сандалова. Им оказался Владимир Журавлев. Он подтвердил, что приказ о ликвидации предпринимателя получил от Фургала», — пишет издание.



Подробности этого резонансного дела вы можете узнать в материале «Ридуса».

