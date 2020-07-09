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Эксперт: задержание Фургала — криминальная история, а не политика

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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. © Сергей Бобылев/ТАСС

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. © Сергей Бобылев/ТАСС

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — это «чисто криминальная история», а не «разборки во властных структурах». Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог Марат Баширов.

«Если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала обвинили бы, к примеру, в коррупции. А тут его задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли на сделку со следствием. Это чисто криминальная история. Никакой политики здесь я не вижу. Правда, политические последствия, разумеется, будут. Сергея Фургала подозревают в организации серии убийств. Это очень тяжкое обвинение. Я не помню, чтобы губернатора арестовывали по столь серьезной статье», — пояснил политолог.

Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву. Органы следствия намерены просить суд о его заключении под стражу.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Подробности этого резонансного дела вы можете выяснить в материале «Ридуса».

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