Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — это «чисто криминальная история», а не «разборки во властных структурах». Такое мнение в интервью «Ридусу» высказал политолог Марат Баширов.

«Если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала обвинили бы, к примеру, в коррупции. А тут его задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли на сделку со следствием. Это чисто криминальная история. Никакой политики здесь я не вижу. Правда, политические последствия, разумеется, будут. Сергея Фургала подозревают в организации серии убийств. Это очень тяжкое обвинение. Я не помню, чтобы губернатора арестовывали по столь серьезной статье», — пояснил политолог.

Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву. Органы следствия намерены просить суд о его заключении под стражу.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Подробности этого резонансного дела вы можете выяснить в материале «Ридуса».