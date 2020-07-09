Эксперт: Фургал надеялся, что о его прошлых грехах никто никогда не узнает

Политолог Александр Малахов считает, что задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала — это «криминальное эхо из прошлого».

Вряд ли кто-нибудь, кроме следствия, обладает сейчас всей полнотой информации, но уже известно, что Фургала задержали, основываясь на показаниях его бывших соратников. Когда человек собирается идти в политику, он должен понимать, что вероятность обнаружения скелетов в его шкафу достаточно высока. Я полагаю, Фургал надеялся, что о его прошлых грехах никто никогда не узнает, но шила в мешке, как показывает практика, не утаить. Если человек занимает ответственный государственный пост, то он автоматически становится объектом повышенного внимания, в том числе и со стороны правоохранительных органов, — рассказал эксперт в интервью «Ридусу».

Ранее политолог Марат Баширов отметил, что история с Фургалом не похожа на «разборки во властных структурах».

«Если бы это были разборки во властных структурах, то Фургала обвинили бы, к примеру, в коррупции. А тут его задержали на основании показаний его бывших подельников, которые пошли на сделку со следствием. Это чисто криминальная история. Никакой политики здесь я не вижу», — сказал Баширов.



Как сообщал «Ридус», утром 9 июля Фургал был задержан силовиками у своего дома, а после перевезен в Москву. Органы следствия намерены просить суд о его заключении под стражу.

«По нашей информации, губернатор Хабаровского края задержан по подозрению в организации убийств предпринимателей Олега Булатова, Евгения Зори и Романа Сандалова. Первый был партнером Фургала по бизнесу. Со вторым он судился за производственное помещение в Хабаровске. Сандалова расстреляли после конфликта с работниками металлобазы, владел которой Сергей Фургал», — выяснил телеканал РЕН ТВ.

Подробности этого резонансного дела вы можете узнать в материале «Ридуса».