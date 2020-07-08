Российские военные сообщили о готовящейся провокации боевиков в Сирии

Чтобы устроить провокацию в населенных пунктах Сирии, боевики подготовили как минимум 15 взрывных устройств с неизвестным веществом, сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий.

«По имеющимся сведениям, боевиками в специальной лаборатории, расположенной в городе Сармада, уже изготовлено не менее 15 самодельных взрывных устройств, начиненных неизвестным отравляющим веществом», — цитирует его ТАСС.

Руководитель ЦПВС также отметил, что согласно информации, поступившей от местного населения, боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» намерены устроить провокации в районе населенных пунктов Сфухон, Фатира и Флайфель провинции Идлиб. Эти действия направлены на то, чтобы обвинить правительственные войска в применении химического оружия, пишет агентство.

Ранее сообщалось, что Россия вышла из международного соглашения о механизме уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях в Сирии — так называемого деконфликтинга. По словам постпреда РФ в ООН Василия Небензи, механизм деконфликтинга часто использовался для дезинформации. Так, нередко объекты, которые определялись как гуманитарные, на деле находились в руках террористов.

Напомним, в начале июня помощник главы Госдепартамента США Дэвид Шенкер потребовал от России «убраться» с Ближнего Востока. По его мнению, Москва играет в Ближневосточном регионе «деструктивную роль». Шенкер назвал ошибкой решение бывшего президента Барака Обамы «приветствовать приход русских в Сирию».

Ранее «Ридус» рассказывал об активности американской разведки у побережья Сирии вблизи российской авиабазы Хмеймим и базы материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе.